Bloomberg: Ким Чен Ын получил от Трампа личное письмо — и оно ему понравилось

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что получил от президента США Дональда Трампа личное письмо и прочитал его «с удовлетворением», пишет Bloomberg. При этом новость подтвердили и в Белом доме. А в Южной Корее отметили, что относятся к такой переписке позитивно.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил от президента США Дональда Трампа личное письмо, пишет Bloomberg. И, по словам Кима, содержание письма было «отличным», а прочитал он его «с удовлетворением».

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что между Трампом и Кимом продолжается переписка и что письмо на самом деле Трамп отправлял.

Об этом стало известно во время встречи лидера КНДР с главой Китая Си Цзиньпином. Он отметил, что весь мир хотел бы, чтобы страны добились большего успеха в переговорах по ядерной проблеме КНДР. Си приехал в Северную Корею за неделю до запланированной встречи с Трампом на саммите «Большой двадцатки».

Как отмечает автор статьи, переговоры по поводу ядерного арсенала КНДР затухли после исторической встречи Кима и Трампа в Сингапуре. Второй саммит лидеров в Ханое окончился ничем.

Правительство Южной Кореи опубликовало заявление о том, что им известно о письме Трампа Киму, и воспринимают его там как продолжение переговоров, а потому оценивают позитивно, пишет Bloomberg.