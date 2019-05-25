Newsweek: КНДР грозится дать более жёсткий ответ, если США не изменят стратегию по ядерным переговорам

Северная Корея призвала США изменить свою стратегию по ядерным переговорам, пригрозив, что в противном случае даст Вашингтону более жёсткий ответ, пишет Newsweek. «Чем больше будет недоверия и враждебных действий по отношению к КНДР, тем ожесточённее будет наша реакция», — приводит издание слова неназванного северокорейского дипломата.
Северная Корея выступила с новой угрозой в адрес США, пишет Newsweek. Пхеньян предупредил Вашингтон о том, что Америка столкнётся с жёстким ответом, если не изменит свою стратегию по переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, в частности не пойдёт на ослабление санкций.
Это заявление, как сообщает издание со ссылкой на северокорейское информагентство, прозвучало со стороны неназванного официального лица из Министерства иностранных дел КНДР.
«Настоящим мы ещё раз чётко даём понять, что Соединённые Штаты не смогут подвинуть нас ни на дюйм с помощью схемы, которую они сейчас обдумывают. И чем больше будет недоверия и враждебных действий по отношению к КНДР, тем ожесточённее будет наша реакция», — заявил неназванный дипломат.
Он также добавил, что если Вашингтоне не изберёт новый подход, то диалог между двумя странами «никогда не возобновится, и, соответственно, перспективы решения ядерной проблемы будут намного мрачнее».
Как напоминает Newsweek, после того как в феврале этого года переговоры между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном зашли в тупик, отношения между двумя странами вновь начали возвращаться к состоянию вражды, как это было в 2017 году, когда Вашингтон и Пхеньян находились на грани войны.
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