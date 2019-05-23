ABC News: «идиот с низким уровнем интеллекта» — Северная Корея приложила Байдена за оскорбления в адрес Кима

Главное государственное СМИ Северной Кореи опубликовало разгромную статью о кандидате на пост президента США Джо Байдене, поскольку во время одного из своих последних выступлений тот «осмелился оскорбить достоинство верховного лидера» Ким Чен Ына. Как отмечает ABC News, Байдену припомнили все его былые оплошности и назвали «идиотом с низким уровнем интеллекта».

Северная Корея раскритиковала бывшего вице-президента США, а теперь кандидата на пост главы Белого дома Джо Байдена, сообщает ABC News. Пхеньян назвал политика «идиотом с низким уровнем интеллекта» и заявил, что «не стоит возлагать большие надежды на кандидатуру» Байдена.



В статье, появившейся в разделе мнений на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи и переведённой ABC News, также утверждалось, что Байден «любит совать нос в чужие дела» и вообще «недостойно себя ведёт». А всё из-за того, что кандидат в американские президенты «осмелился оскорбить достоинство верховного лидера» Северной Кореи во время одного из недавних мероприятий в рамках своей предвыборной кампании. И такое поведение, по мнению главного государственного новостного агентства Северной Кореи, не дотягивает до «основных стандартов человеческого достоинства, не то что политика».



Как напоминает ABC News, на встрече с избирателями в Филадельфии Байден раскритиковал президента Дональда Трампа за его хорошие отношения с «диктаторами и тиранами вроде Путина и Ким Чен Ына».А на мероприятии в штате Нью-Гэмпшир Байден назвал северокорейского лидера «убийцей», припомнив, как в 2013-м Ким отдал приказ казнить собственного дядю Чан Сон Тхэка, занимавшего одну из ключевых должностей в правительстве, но затем обвинённого в коррупции и подготовке государственного переворота. Также под руководством Ким Чен Ына был казнён ряд других высокопоставленных госслужащих, по крайней мере один из которых, возможно, был расстрелян из зенитных пулемётов.



Характеристика, затрагивающая «низкий уровень интеллекта» неугодного человека, звучит довольно знакомо, отмечает канал. К подобным оценкам любит прибегать сам президент Дональд Трамп. Вообще американский лидер и сам недавно присваивал Джо Байдену такое описание, поделившись в Twitter: «У Джо Байдена на выходных язык отсох, раз он не сумел нормально произнести простейшую фразу о своём решении баллотироваться в президенты. Привыкайте, ещё один индивид с низким уровнем интеллекта!»



В своей статье северокорейское Центральное телеграфное агентство также припомнило Байдену обвинения женщин, которые рассказывали о «странных прикосновениях» бывшего вице-президента. Среди других его оплошностей, которые не укрылись от зоркого глаза Пхеньяна, ещё были перечислены инцидент от апреля 2011 года, когда политик заснул во время речи президента Барака Обамы, а также обвинения в плагиате в речи от 1988 года, из-за которых Байден был вынужден снять свою кандидатуру с выборов на пост президента. Позднее он признает: «Глупо. Сам виноват. Всё из-за невежества. Я думал, что не нужно готовиться».



«Как человек, дважды потерпевший неудачу на президентских выборах, Байден должен запомнить, что ему следует осторожнее подбирать слова. Таковым должно быть основное качество кандидата на пост президента», — заявило Центральное телеграфное агентство Кореи в своей статье. Также ресурс предупредил, что он «не простит никого, кто оскорбляет достоинство верховного лидера» и будет «до последнего» стремиться поквитаться с этим человеком.