Fox News: Трамп предсказал Байдену победу на праймериз
СТИВ ХИЛТОН, ведущий передачи The Next Revolution: А теперь — последние новости выборов 2020-го, и сейчас мы обсудим заявления президента Трампа. Но сначала я покажу вам кое-что — Сет Молтон, который тоже будет участвовать в выборах, хоть шансов на победу у него никаких, высказал кое-какие интересные мысли. Вот, послушайте, что он сказал на этой неделе.
СЕТ МОЛТОН, кандидат в президенты США: Только представьте, насколько хуже стала бы работать наша Почтовая служба, если бы ей не приходилось конкурировать с FedEx и UPS. Но ведь именно за такое и выступают сторонники программы Medicare for All — они, по сути, говорят: «Мы уберём с рынка и FedEx, и UPS, и если вам будет нужно отправить посылку, у вас будет только один вариант — Почтовая служба США». Но наша нынешняя система намного лучше, ведь в ней есть конкуренция, и потребители могут выбирать! И раз у нас есть такая система для отправки посылок, нам нужно наладить такую же и в здравоохранении.
СТИВ ХИЛТОН: Да он же выдвигает более весомые аргументы против Medicare for All, чем многие республиканцы! Подчеркнув этот факт и показав сейчас этот ролик, я ему отнюдь не подсобил, но что есть, то есть.
А пока гонка за выдвижение в качестве кандидата от своей партии становится всё напряжённее, кое-какое очень даже заинтересованное лицо уже выбрало победителя — президент в пятницу написал в Twitter: «Похоже, Сонный-да-гадкий Джо одержит верх над Психом Берни. Все остальные быстро отваливаются!» Прав ли он, Лиза?
ЛИЗА БУТ, внештатный обозреватель Fox News: Мне кажется, что сейчас возникает возможность выйти из тени для какого-то другого кандидата, и это будет особенно явно ощущаться, когда начнутся дебаты. Что вообще может предложить Джо Байден? Он представляет не будущее, а прошлое — а на последних выборах мы видели большие перемены, это было и во время промежуточных выборов, и в 2016-м. А если Байден и проскочит как кандидат, какими лозунгами он будет привлекать избирателя? «Нам надо вернуть экономику в состояние похуже, которое было до Трампа»? Он не предложит людям ничего нового.
СТИВ ХИЛТОН: Именно так, он смотрит в прошлое.
ЛИЗА БУТ: К тому же он ужасный и крайне скучный кандидат. Так что не знаю — на мой взгляд, открывается окно возможности для кого-то ещё.
ТЭММИ БРЮС, внештатный обозреватель Fox News: А что вы думаете на самом деле, Лиза? Что думает Лиза?
ЛИЗА БУТ: Люди меня всё время об этом спрашивают! Они не понимают, что я не всегда настолько уж напориста в своих взглядах.
СТИВ ХИЛТОН: Ясно. Генри?
ГЕНРИ ОЛСЕН, писатель, старший научный сотрудник Центра этики и общественной политики: Половина сторонников Демократической партии утверждают, что они «умеренные» — про них ничего не слышно, они не организуют политических акций, но они всё же являются избирателями. Байден вышел вперёд потому, что набрал половину таких голосов. Думаю, что кандидатом от демократов в итоге окажется Байден, а если он облажается, то победит кто-то с менее либеральными взглядами, кто сможет перехватить у него избирателей — например, Эми Клобушар или Майкл Беннет.
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