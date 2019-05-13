Fox News: Трамп предсказал Байдену победу на праймериз

Президент США Дональд Трамп заявил, что на выборах 2020 года в качестве кандидата от Демократической партии — то есть его главного соперника — будет выдвинут бывший вице-президент Джо Байден, сообщает Fox News. Как предположили в эфире канала эксперты передачи The Next Revolution, у Байдена действительно есть шансы на победу, но его вполне может одолеть другой умеренный кандидат.

СТИВ ХИЛТОН, ведущий передачи The Next Revolution: А теперь — последние новости выборов 2020-го, и сейчас мы обсудим заявления президента Трампа. Но сначала я покажу вам кое-что — Сет Молтон, который тоже будет участвовать в выборах, хоть шансов на победу у него никаких, высказал кое-какие интересные мысли. Вот, послушайте, что он сказал на этой неделе.

СЕТ МОЛТОН, кандидат в президенты США: Только представьте, насколько хуже стала бы работать наша Почтовая служба, если бы ей не приходилось конкурировать с FedEx и UPS. Но ведь именно за такое и выступают сторонники программы Medicare for All — они, по сути, говорят: «Мы уберём с рынка и FedEx, и UPS, и если вам будет нужно отправить посылку, у вас будет только один вариант — Почтовая служба США». Но наша нынешняя система намного лучше, ведь в ней есть конкуренция, и потребители могут выбирать! И раз у нас есть такая система для отправки посылок, нам нужно наладить такую же и в здравоохранении.

СТИВ ХИЛТОН: Да он же выдвигает более весомые аргументы против Medicare for All, чем многие республиканцы! Подчеркнув этот факт и показав сейчас этот ролик, я ему отнюдь не подсобил, но что есть, то есть.

А пока гонка за выдвижение в качестве кандидата от своей партии становится всё напряжённее, кое-какое очень даже заинтересованное лицо уже выбрало победителя — президент в пятницу написал в Twitter: «Похоже, Сонный-да-гадкий Джо одержит верх над Психом Берни. Все остальные быстро отваливаются!» Прав ли он, Лиза?

ЛИЗА БУТ, внештатный обозреватель Fox News: Мне кажется, что сейчас возникает возможность выйти из тени для какого-то другого кандидата, и это будет особенно явно ощущаться, когда начнутся дебаты. Что вообще может предложить Джо Байден? Он представляет не будущее, а прошлое — а на последних выборах мы видели большие перемены, это было и во время промежуточных выборов, и в 2016-м. А если Байден и проскочит как кандидат, какими лозунгами он будет привлекать избирателя? «Нам надо вернуть экономику в состояние похуже, которое было до Трампа»? Он не предложит людям ничего нового.

СТИВ ХИЛТОН: Именно так, он смотрит в прошлое.

ЛИЗА БУТ: К тому же он ужасный и крайне скучный кандидат. Так что не знаю — на мой взгляд, открывается окно возможности для кого-то ещё.

ТЭММИ БРЮС, внештатный обозреватель Fox News: А что вы думаете на самом деле, Лиза? Что думает Лиза?

ЛИЗА БУТ: Люди меня всё время об этом спрашивают! Они не понимают, что я не всегда настолько уж напориста в своих взглядах.

СТИВ ХИЛТОН: Ясно. Генри?

ГЕНРИ ОЛСЕН, писатель, старший научный сотрудник Центра этики и общественной политики: Половина сторонников Демократической партии утверждают, что они «умеренные» — про них ничего не слышно, они не организуют политических акций, но они всё же являются избирателями. Байден вышел вперёд потому, что набрал половину таких голосов. Думаю, что кандидатом от демократов в итоге окажется Байден, а если он облажается, то победит кто-то с менее либеральными взглядами, кто сможет перехватить у него избирателей — например, Эми Клобушар или Майкл Беннет.

СТИВ ХИЛТОН: И вот такой будет победитель?

ГЕНРИ ОЛСЕН: Да, этот человек окажется кандидатом от Демократической партии.

СТИВ ХИЛТОН: Эми Клобушар?

ГЕНРИ ОЛСЕН: Только если Байден проиграет — кто-то ведь в любом случае должен будет победить.

СТИВ ХИЛТОН: Как же ей пошло на пользу появление на Fox News на этой неделе — она же участвовала в передаче Town Hall, которую вели Брет Байер и Марта Маккалум! А если серьёзно — вы действительно думаете…

ГЕНРИ ОЛСЕН: Я думаю, что победит либо Байден, либо кто-то, кто не относится к флангу «безумных левых».

ЛИЗА БУТ: Да, праймериз получились в этот раз «людные».

ТЭММИ БРЮС: У Джо Байдена всё те же проблемы, что в своё время помешали ему выдвинуться. А выдвинут кого-то другого — человека с более умеренными взглядами, которого с большей вероятностью поддержат «суперделегаты» на партийном съезде.

СТИВ ХИЛТОН: А что насчёт Берни? По-вашему, может так оказаться, что в итоге выдвинут его?

ЛИЗА БУТ: Я не уверена, что кандидатом обязательно окажется более умеренный политик. Праймериз будут очень «людные», а энергетика левых такова, что их основной электорат имеет прогрессивные взгляды — и Джо Байден их требованиям не отвечает. Так что мне не кажется…

СТИВ ХИЛТОН: Спрошу только одну вещь по этой теме — вы ведь имеете в виду, что есть разница между людьми, голосующими на праймериз, и теми опросами, которые мы видим? Эти опросы проводятся среди сторонников Демократической партии в целом или среди людей, которые пойдут на праймериз?

ЛИЗА БУТ: Всё зависит от штата — именно так у нас достигается победа. Опросы мы получим после дебатов, которые пройдут в Айове и Нью-Гемпшире — и возможно, что всё будет так же, а может быть, что-то и поменяется. Но кандидаты, которые не являются настолько известными фигурами — ведь Байден очень известен, — получат возможность показать себя избирателям. Кто знает, может. им понравится?

СТИВ ХИЛТОН: А как насчёт «мэра Пита» (прозвище кандидата в президенты Питера Буттиджича, мэра города Саут-Бенд. — ИноТВ)?

ТЭММИ БРЮС: Тут всё, как с Молтоном — если у кандидата получится показать себя интересным и при этом нормальным человеком, у него уже будут хорошие шансы. «Мэр Пит» — так же как до него какое-то время делал Бето О’Рурк — плыл по течению, создаваемому обожающими его СМИ; вот только в такой ситуации человек в какой-то момент наскучивает медиа, и дела у него начинают идти уже не так хорошо, как раньше. Мне кажется, что «мэр Пит» хотел выбраться из своего Саут-Бенда, и это ему удалось — и теперь его ждёт такое будущее, которого он сам захочет, но кандидатом в президенты США от демократов ему не стать. Ключ ко всему — дебаты: очень важно узнавать, каковы из себя кандидаты без создаваемых СМИ иллюзий, и на это будет очень интересно посмотреть.

Дата выхода в эфир 12 мая 2019 года.