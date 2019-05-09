Hill: сенатор США обвинил Обаму в поощрении российского вмешательства в выборы

Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл обвинил администрацию Обамы в поощрении российского вмешательства в выборы 2016 года, пишет The Hill. По версии сенатора, прежний лидер Белого дома занимал недостаточно жёсткую позицию в отношении Москвы, тем самым посылая Кремлю сигнал, что ему может сойти с рук практически что угодно.

Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл обвинил администрацию Обамы в том, что она подтолкнула Россию к вмешательству в выборы 2016 года, пишет The Hill.

«Возможно, более сильное руководство сделало бы Кремль менее смелым. Возможно, вмешательство в нашу демократию не выглядело бы таким заманчивым, — предположил Макконнелл на заседании сената. — Вместо этого предыдущая администрация послала Кремлю сигнал о том, что ему может сойти с рук практически что угодно».

Он также полагает, что в такой ситуации нет ничего удивительного в произошедшем «беспардонном вмешательстве», подробно описанном в отчёте специального прокурора Мюллера.

Как сообщается в статье, комментарии Макконнелла стали частью его выступления по поводу доклада Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года, по итогам которого специальный прокурор объявил дело закрытым.

Лидер сената от Республиканской партии напомнил о множестве случаев, когда он утверждал, что администрация Обамы проявила себя недостаточно жёстко, в том числе в отношении «российской оккупации Грузии, аннексии Крыма*, убийства Бориса Немцова в 2015 году и действий России в Сирии».

С точки зрения Макконнелла, многие в США сейчас видят, что президент Обама в своём подходе к России мог бы больше использовать опыт 1980-х годов и взять больше от Рональда Рейгана, чем от Джимми Картера.

Демократы тут же набросились на Макконнелла из-за его замечаний, утверждая, что таким образом он пытается встать на защиту Трампа. Так, американский сенатор из демократов Элизабет Уоррен заявила, что они оба давали клятву защищать конституцию, а не Дональда Трампа. По её мнению, конгресс должен рассмотреть доказательства, представленные в отчёте Мюллера, и привлечь президента к ответственности.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила журналистам, что это ещё нельзя называть свершившимся фактом: «Дело не закрыто». Лидер меньшинства в сенате Чарльз Шумер, обвинивший Макконнелла в «обелении» выводов Мюллера, добавил, что Макконнелл относится к угрозе вмешательства России в выборы без должной серьёзности.

По словам Шумера, в преддверии выборов 2016 года, когда администрация Обамы пыталась предупредить государственных чиновников, связанных с выборами, об иностранном вмешательстве, и обозначала избирательную систему как объект «критической инфраструктуры», Макконнелл несколько недель медлил, смягчая письмо от лидеров конгресса. Сам сенатор из числа республиканцев ещё более года назад отмёл обвинение в том, что он смягчил послание руководства, напоминает The Hill.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).