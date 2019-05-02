Bild: компания Обамы сделает сериал по книге, критикующей Трампа

Фирма супругов Обама спродюсирует для Netflix сериал про действующего президента США Дональда Трампа, сообщает немецкий таблоид Bild. Компания уже начала работу над адаптацией скандальной книги Майкла Льюиса, рассказывающей о неподготовленности главы Белого дома в политике, отсутствии у него интереса к отчётам сотрудников и назначении неквалифицированных людей на государственные посты.

Экс-президент США Барак Обама снимет для Netflix телесериал про действующего лидера Белого дома Дональда Трампа, сообщает немецкий таблоид Bild.

Как отмечается в статье, Барак Обама вместе со своей супругой Мишель Обамой станет продюсером сериала Netflix про сменившего его на посту американского президента Дональда Трампа.

Принадлежащая супругам Обама компания Higher Ground Productions работает над адаптацией книги Майкла Льюиса «Пятый риск», рассказывающей о правительстве Трампа.

Дело может принять неприятный оборот, подчёркивает издание. В своей скандальной книге автор бестселлера описывает, как совершенно не подготовленный Трамп вступает в должность президента, как мало он интересуется отчётами своих сотрудников и назначает на посты во властных структурах неквалифицированных людей.

В мае 2018 года Netflix объявил о сотрудничестве с супругами Обама. Как сообщает издание, их фирма Higher Ground Productions также работает над экранизацией проекта газеты The New York Times под названием Overlooked, содержащего некрологи об умерших, чья смерть поначалу не привлекала общественного внимания — по большей части потому, что это были женщины или афроамериканцы.

Помимо этого, планируется снять фильм о Фредерике Дугласе — бывшем рабе, выступившем за отмену рабства, рассказывает Bild.