Hill: администрация Обамы пыталась обвинить Трампа в связях с Россией ещё в 2016 году

Администрация бывшего президента США Барака Обамы обращалась к Украине в поиске доказательств связей Дональда Трампа с Россией, передаёт The Hill. Как отмечается, ещё в январе 2016 года в США искали подтверждение незадекларированных выплат политтехнологу Полу Манафорту украинской Партией регионов, пользовавшейся поддержкой России.

Администрация бывшего президента США Барака Обамы провела встречу с представителями украинского правительства, пытаясь обвинить Дональда Трампа, претендовавшего в тот момент на пост главы государства, в связях с Россией, пишет The Hill.

На фоне стремительного восхождения Трампа к власти в 2016 году администрация Обамы пригласила представителей антикоррупционной прокуратуры Украины на встречу с членами Совета национальной безопасности, ФБР, Государственного департамента и Министерства юстиции.

Как отмечает бывший сотрудник посольства Украины в Вашингтоне, отвечавший за организацию мероприятия, Андрей Телиженко, заявленной целью встречи было антикоррупционное взаимодействие. Однако в ходе встречи стало понятно, что одной из задач американской стороны было возобновление закрытого расследования выплат украинской Партией регионов, пользовавшейся поддержкой России, связанным с кампанией Трампа американцам.

The Hill напоминает, что речь идёт о расследовании ФБР 2014 года деятельности бывшего руководителя избирательной кампании Трампа Пола Манафорта, который был связан с нынешним президентом через его давнего друга и советника Роджера Стоуна.

В 2014 году ФБР допросило Манафорта на предмет того, получал ли он незадекларированные выплаты от партии бывшего президента Украины Виктора Януковича. По итогам расследования бюро не предъявило обвинений политическому консультанту.

Телиженко признался, что не помнит, упоминалось ли имя Манафорта на встрече в январе 2016 года. Однако вспомнил, что представители Министерства юстиции интересовались у следователей Национального антикоррупционного бюро Украины, смогут ли они помочь в поиске доказательств связей Партии регионов с американцами.

«Именно это дело привело к обвинениям против Манафорта и утечке в американские СМИ во время выборов 2016 года», — заявил Телиженко.

Как пишет The Hill, встреча стала одной из первых известных попыток обвинить Трампа в связях с Россией, к которым к тому же была причастна администрация Обамы.

Официальные представители Совета национальной безопасности, ФБР и Министерства юстиции отказались от комментариев, а глава Национального антикоррупционного бюро Украины Назар Холодницкий отметил, что присутствовал не на всех встречах января 2016 года, прошедших в Вашингтоне, и не помнит, поднималась ли эта тема.

Сотрудник Генеральной прокуратуры Украины Константин Кулик отметил, что вскоре после возвращения делегации появилось множество разговоров о необходимости помочь американским коллегам.

Кулик добавил, что у украинских властей были доказательства того, что и другие западные деятели, например бывший советник Обамы Грегори Крейг, также получали деньги от партии Януковича. Однако этим американцы не интересовались.

«Они просто обсуждали Манафорта. Им был нужен только он. И никто другой», — приводит The Hill слова Кулика.