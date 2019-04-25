Independent: «нелепая чушь» — Лондон раскритиковал Трампа за обвинения в шпионаже

Со ссылкой на бывшего аналитика ЦРУ Дональд Трамп предположил, что британские спецслужбы помогали администрации Барака Обамы шпионить за его предвыборным штабом. В ответ британский Центр правительственной связи (GCHQ) назвал обвинения американского президента «крайне нелепыми» и призвал их игнорировать, сообщает The Independent.

Дональд Трамп обвинил спецслужбы Соединённого Королевства в том, что они участвовали в шпионаже за его предвыборной кампанией. В ответ британский разведывательный Центр правительственной связи (GCHQ) назвал заявление американского президента «крайне нелепым», пишет The Independent.

По словам издания, Трамп выдвинул эту «теорию заговора» в своём микроблоге, сославшись на новостную организацию правого толка One America News. «Вот это да! Теперь лишь вопрос времени, прежде чем правда выйдет наружу. И когда это случится, будет красиво!» — добавил глава Белого дома.

В процитированном президентом заголовке One America News утверждается, что Лондон помогал администрации Обамы шпионить за предвыборным штабом Трампа. Источником этой информации указывается Ларри Джонсон, бывший аналитик ЦРУ и «защитник России», поясняет The Independent.

Британская спецслужба «гневно» отреагировала на твит Трампа. «Как мы ранее сообщали, обвинения о том, что у GCHQ просили установить «прослушивание разговоров» избранного президента, — это чушь. Они являются крайне нелепыми и должны игнорироваться», — заявили в ведомстве.

Буквально месяц назад глава Белого дома утверждал, что «российское вмешательство» в американские выборы — это выдумка Лондона. Его очередная попытка «навязать теорию заговора», касающаяся Британии, предпринимается всего за шесть недель до официального визита в эту страну, подчёркивает The Independent.