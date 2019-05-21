CNN: Трамп регулярно разбалтывает американские секреты — и разведка США перестаёт ему верить

Президент США Дональд Трамп не только любит хвастаться своим доступом к секретным данным, но и порой ненароком раскрывает их широкой общественности, передаёт CNN. Как отмечает канал, разглашая информацию подобного рода, Трамп подрывает доверие собственных спецслужб и союзников. В следующий раз они, возможно, предпочтут умолчать о некоторых важных деталях во избежание утечки информации.

Дональд Трамп известен тем, что зачастую не способен себя контролировать. И, похоже, президент США в очередной раз сделал американскую секретную информацию достоянием общественности, в связи с чем заставил многих задуматься, захотят ли его собственная служба разведки, а также другие страны делиться с ним секретными данными. Репортаж корреспондента CNN Брайана Тодда.



Президент Трамп имеет доступ к самым деликатным и секретным данным американской разведки. И, несмотря на то, что он не всегда доверяет данным разведки, которые ему передают, он не стесняясь говорит о том, что они у него есть.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Вы знаете, иногда разведсводки хороши, а иногда ты смотришь на Коми, смотришь на Бреннана, смотришь на Клэппера... И я должен верить этим данным? Я никогда им не верю.



Однако, по словам аналитиков, в субботнем интервью президент не только рассказал о своём доступе к американским разведданным, но и, судя по всему, их разгласил. Комментируя сообщения о том, что он лично одобрил американскую кибератаку на российские структуры во время промежуточных выборов 2018 года, Трамп, судя по всему, эту информацию подтвердил.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Я бы предпочёл об этом умолчать, но можете поверить, что всё так и было и было при моей администрации.



Почему вы не хотите говорить об этом?



ДОНАЛЬД ТРАМП: Потому что они не хотят, чтобы я об этом рассказывал. В разведке говорят: «Пожалуйста, не рассказывайте об этом».



Но это, по всей видимости, не единственный секрет, который Трамп раскрыл во время этого интервью. Хвастаясь своим умением вести переговоры, президент, похоже, проболтался, почему не заключил сделку по ядерному вооружению с Ким Чен Ыном во время февральской встречи в Ханое.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Я сказал: «Слушай, ты не готов к сделке». Потому что он был готов отказаться от одного или двух объектов, а у него их пять. Я сказал: «А как насчёт остальных трёх объектов?» Так не пойдёт. Мы заключим сделку, но только настоящую.



Действительно ли у Ким Чен Ына есть пять крупных объектов, на которых производится ядерное оружие или его элементы? Американская разведка это никак не комментирует. Мы обратились к экспертам по ядерной программе Северной Кореи. По их словам, они впервые слышат о том, что в распоряжении северокорейского режима есть пять ядерных объектов.



ДЖОШУА ПОЛЛАК, эксперт в области ядерного вооружения: Я не могу сказать вам, что это за пять объектов. Я не знаю, что конкретно имел в виду президент Трамп.



Никто не может сказать, действительно ли у Кима есть пять ядерных объектов. Президент мог иметь в виду что-то другое. Однако один бывший аналитик ЦРУ считает, что подобные подсказки северокорейскому диктатору, а затем и телезрителям о том, что известно США, могут иметь пагубные последствия.



АКИ ПЕРИЦ, бывший аналитик ЦРУ: Если вы показываете стране: мы вас снимаем со спутников и знаем, что вы строите все эти комплексы, то они скажут: «Спасибо за подсказку, мы попытаемся сделать так, чтобы в следующий раз вы об этом не узнали так легко».



Трамп разглашал деликатную информацию и ранее, причём в довольно неподходящее время. В мае 2017 года его раскритиковали за то, что он пригласил высокопоставленных российских чиновников в Овальный кабинет, а затем якобы сообщил им сведения о планах ИГ*, которые США получили от другой страны. Трамп выступил в защиту своего заявления, однако своим ответом вскрыл ещё больше своих карт.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Чтобы вы все понимали — я ничего не говорил об Израиле.



Однако всего за неделю до этого инцидента во время телефонного разговора с президентом Филиппин Трамп сообщил, что две американские ядерные подлодки находились неподалёку от Корейского полуострова. Об этом говорится в стенограмме телефонного разговора с филиппинской стороны, которая попала в распоряжение The Intercept. Бывшие сотрудники разведслужб отмечают, что из-за склонности президента хвастаться разведсводками американские чиновники, а также партнёры за рубежом могут начать придерживать важные секреты.



АКИ ПЕРИЦ: В следующий раз, если у вас есть что-то, что вы хотели бы сохранить в тайне, вам может прийти мысль намеренно внести путаницу в данные. Ещё одна проблема заключается в том, что в следующий раз другие разведслужбы и страны будут не слишком заинтересованы в том, чтобы сообщать подобную информацию.



Ни американские разведслужбы, ни Белый дом не комментируют заявления президента относительно разведданных, а также не высказываются о потенциальных последствиях такого поведения.



БРАЙАН ТОДД, корреспондент CNN: Бывшие сотрудники спецслужб считают, что последствия таких высказываний президента могут быть абсолютно разными. При этом если чиновники перестанут доверять президенту деликатную информацию и не будут сообщать ему кое-каких деталей, это может привести к катастрофе на переговорах с кем-то вроде Ким Чен Ына.



Брайан Тодд, CNN, Вашингтон.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 21 мая 2019 года.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.