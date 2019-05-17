Euronews: против плана «селективной миграции» Трампа протестуют даже члены конгресса

Сразу после того, как президент США Дональд Трамп представил новый план по реформированию системы миграции, в Вашингтоне начались акции протеста. Протестующие считают несправедливым решение Трампа выдавать больше разрешений квалифицированным специалистам, но при этом не пускать родственников людей, уже проживающих в США. Между тем многие нелегально пробравшиеся в страны иммигранты до сих пор находятся в крайне суровых условиях, передаёт Euronews.
Акции протеста у Капитолийского холма в Вашингтоне, где находится здание конгресса США, начались сразу же после того, как президент Дональд Трамп представил свой новый план пересмотра системы легальной миграции. Предпочтение в нём отдаётся не родственникам американских граждан, а высококвалифицированным специалистам. Протестующие считают это несправедливым.
ИЛЬХАН ОМАР, член конгресса:Мы не можем отвернуться от ищущих убежища! Ужасно слышать, как президент говорит о людях, которые бегут от войн и разрушений и просто хотят начать новую жизнь. Я была одной из них — и я так благодарна за то, что получила возможность приехать в такую страну, как Соединённые Штаты.
Трамп считает, что число легальных мигрантов, прибывающих в США на основании родственных связей (таких сейчас 66%), надо сократить — а долю высококвалифицированных специалистов увеличить почти в пять раз. Для этого он предлагает оценивать желающих обосноваться в США по особой шкале. Обязательным условием ставится знание английского языка.
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США:Только 12 процентов легальных иммигрантов отбираются на основе квалификации или на основе заслуг. В таких странах, как Канада, Австралия, Новая Зеландия и другие, это число ближе к 60, а в некоторых случаях — даже к 70 и 75 процентам.
Так защищает свою точку зрения глава Белого дома, утверждая, что ныне существующая система «дискриминирует гениев». В плане Трампа ничего не говорится о том, что делать с миллионами иммигрантов, уже нелегально проживающими в стране.
На этих кадрах — взрослые и дети за пределами пограничной патрульной станции США для мигрантов в Маккаллене, штат Техас, спят на земле и спасаются от 32-градусной жары под самодельными навесами.
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