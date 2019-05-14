Туск: миграционный кризис пробудил «демонов» Европы

Миграционный кризис дал простор для развития ужасных политических группировок в Европе, разжёг ксенофобию и национализм, заявил в интервью Die Welt председатель Европейского совета Дональд Туск. Не надо превращать Европу в крепость, но и нашу беспомощность — в добродетель, настаивает он, предлагая проводить более ответственную политику в сфере обеспечения безопасности ЕС и защиты его внешних границ.

«Время оптимистических иллюзий» для Европы подошло к концу, заявил в интервью Die Welt председатель Европейского совета Дональд Туск. ЕС стоит перед рядом серьёзных вызовов. И всё же «ничего фатального не происходит», убеждён политик: «Возвращение истории, возвращение жёсткой политики — это необязательно что-то плохое для Европы».

Одним из самых главных вызовов Европы он назвал брексит. «Просто референдум прошёл в самый неподходящий момент. Его итог — это результат плохого политического расчёта. Настоящее обсуждение последствий брексита произошло уже после голосования, а не во время или до него. Сегодня результат был бы определённо другим», — объяснил Туск. При этом он убеждён, что выход Великобритании из ЕС ещё можно предотвратить. «По моему мнению, шанс, что брексита не будет, лежит в пределах 20—30 процентов. Это много».

В росте рейтингов популистов в Европе Туск не видит ничего нового. По его словам, антиевропейские силы уже многие годы переживают свои взлёты и падения. И для того, чтобы их сдерживать, он предлагает делать ставку на граждан Европы: «Во многих странах они настроены более проевропейски, чем их правительства». «Поляки всё ещё выступают за Европу, как никто другой. Венгры также в числе самых больших проевропейцев — несмотря на риторику Виктора Орбана», — рассказал Туск.

Впрочем, он признаёт, что у популистов есть веские основания для того, чтобы критиковать ЕС. И они, например, касаются внешней границы ЕС. «Миграционный кризис пробудил демонов во многих местах, дал простор для развития ужасных политических группировок, разжёг ксенофобию и национализм. Но этот кризис также заставил европейцев задуматься о себе как о сообществе, которому нужна внешняя граница», — объяснил Туск.

Не надо превращать Европу в крепость, но и нашу беспомощность — в добродетель, призывает председатель Европейского совета: «Политику «открытых дверей» нельзя оправдывать тем, что мы не справляемся с нелегальной миграцией. Когда в Берлине сказали, что волна (беженцев. — ИноТВ) слишком большая, чтобы её остановить, я ответил: нет, мы должны её остановить как раз потому, что она такая большая».

Туск предлагает проводить ответственную политику в том, что касается защиты безопасности и внешней границы Европы. Гарантировать порядок, не нарушая при этом основные ценности ЕС, такие как свобода, толерантность и открытость, — это непростая задача. Но нужно, чтобы граждане Евросоюза почувствовали защищённость, иначе они дадут власть тем, кто будет сильно ограничивать свободу ради безопасности, объяснил он.

Туск убеждён, что европейский дух не иссяк. И в этом он убедился на примере того, как граждане ЕС отреагировали на пожар в кафедральном соборе Нотр-Дам: «В такие моменты я чувствую, что внутри мы знаем, что делает нас европейцами».

В интервью Туск также коснулся внешнеполитических вопросов. «Растущему влиянию Китая и агрессивной России нужно противопоставлять наше политическое единство». В отношениях же с США он предлагает не зацикливаться на главе Белого дома Дональде Трампе: «То, что в Вашингтоне поменялись взгляды, не означает, что Европа должна менять свою политику. Мы должны и дальше поддерживать трансатлантическое единство». «Мы не должны оспаривать геополитическую стратегию, которая сделала жизнь для нас всех более удобной, только потому, что разругались из-за пошлин на автомобили. Это было бы идиотизмом века», — подчеркнул Туск в завершение своего интервью.