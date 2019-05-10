N-TV: ЕС готовится к смене первых лиц

28 мая 2019 года пройдёт внеочередной саммит ЕС, на котором обсудят кандидатуры на ключевые посты институтов союза, пишет N-TV. Уже в июне планируется определиться с новыми главами Еврокомиссии, ЕЦБ и Совета ЕС. При этом не все страны ЕС согласны с процедурами назначения, в частности — с практикой назначать лидера большинства Европарламента председателем Еврокомиссии.

Вскоре после выборов в Европарламент, лидеры стран ЕС соберутся на внеочередной саммит для того, чтобы обсудить кандидатуры председателей в ряде европейских наднациональных институтов, сообщает N-TV. На неформальном саммите ЕС в Румынии была определена точная дата встречи: 28 мая.

Издание напоминает, что после европейских выборов, которые состоятся 26 мая, необходимо будет искать новых кандидатов на должности глав Еврокомиссии, Совета ЕС, ЕЦБ и Европарламента. Кроме того, освободится пост верховного представителя ЕС по иностранным делам.

По словам председателя Европейского совета Дональда Туска, планируется определиться со всеми кандидатурами в июне: при этом добиться единогласия будет трудно.

Как пишет N-TV, Европарламент хочет сохранить практику, при которой лидер большинства в Европарламенте автоматически становится председателем Еврокомиссии, однако не все страны ЕС согласны с таким правилом. В частности, своё несогласие выразил президент Франции Эммануэль Макрон. В ответ, канцлер Австрии Себастьян Курц отметил, что было бы неверно, если бы страны-члены «в узком кругу» назначали своего председателя, а не лидера парламентского большинства. Что касается Ангелы Меркель, то, по её мнению, решение о председателе Еврокомиссии должно приниматься совместно Европарламентом и странами-членами.

Дональд Туск также отметил что, будет непросто «достичь баланса полов»: издание напоминает, что на данный момент лишь один из пяти ключевых постов ЕС занимает женщина — Федерика Могерини.

Кроме того, на неформальном саммите в Румынии, Туск представил ключевую повестку ЕС до 2024 года, сообщает N-TV. В список важнейших тем вошли миграция, защита климата и технологии будущего.