Fox: Трамп связал наплыв мигрантов в США с «сильной экономикой» и «слабыми законами»

Всё больше людей хотят нелегально попасть через Мексику в Америку, потому что она обладает «очень хорошей экономикой». Об этом в интервью Fox News рассказал президент США Дональд Трамп. Он также раскритиковал демократов в конгрессе, которые, по его мнению, не хотят исправлять действующее «слабое» миграционное законодательство.

Всё больше людей пытаются незаконно проникнуть через Мексику в США из-за их «сильной экономики». Такое мнение в интервью Fox News высказал американский президент Дональд Трамп.

«Приток людей увеличивается, потому что у нас очень хорошая экономика. К сожалению, это единственная негативная сторона нашей деятельности, потому что все хотят кусочек этого, и они стремятся попасть сюда, пойти на риск и подвергнуть себя этой невероятной опасности», — заявил глава Белого дома.

Он добавил, что в сложившейся ситуации также виновато «слабое миграционное законодательство» и нежелание демократов в конгрессе помочь администрации решить эту проблему.

«У нас есть вещи (в законодательстве. — ИноТВ), которые никто в здравом уме не завёл бы. Мы пытаемся от них избавиться. Демократы нас не поддерживают. Мы единодушны с республиканцами, но нам нужно несколько голосов демократов, а они из кожи вон лезут, чтобы позволить этим людям попасть в страну», — посетовал Трамп.

Президент отметил, что в Федеральном суде находится такое огромное число нерассмотренных дел об иммиграции, что справиться с ними по силам только вымышленному американскому адвокату Перри Мейсону. Кроме того, на взгляд Трампа, ситуация на границе напоминает «Диснейленд» с тех пор, как пограничные службы перестали разделять семьи мигрантов.

Телеканал напоминает, что администрацию Трампа раскритиковали за её «бескомпромиссную» миграционную политику, которая привела к разделению семей на американо-мексиканской границе. По данным Министерства здравоохранения и социальных служб США, в прошлом году у родителей-мигрантов были отобраны несколько тысяч детей.

Несмотря на попытки администрации и парламентариев-республиканцев сдержать незаконную иммиграцию, в марте число задержаний на южной границе США достигло 12-летнего рекорда, составив более 92 тыс. человек. По информации американской Таможенно-пограничной службы, большинство нелегалов составляли жители Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.

Трамп раскритиковал за этот наплыв правительство Мексики. На его взгляд, властям страны необходимо делать больше, чтобы остановить огромное количество людей, пытающихся попасть в США. Он пригрозил закрыть общую границу, если она не «начнёт принимать очертания».

По мнению Fox News, закрытие границы негативно скажется на крупной промышленности, которая зависит от торговли. Оно также потенциально угрожает новому экономическому соглашению между США, Мексикой и Канадой (USMCA), которое всё ещё не было ратифицировано американскими законодателями.

«Я сделаю всё, что придётся. Потому что это (вопрос нелегальной иммиграции. — ИноТВ) для меня намного важнее USMCA», — подчеркнул Трамп.