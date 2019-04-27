Fox: ситуация на южных рубежах США уже критическая, но демократы всё твердят об открытых границах

Миграционный кризис на юге США становится всё острее: президент Трамп в результате инцидента с участием мексиканской армии и ВС США пригрозил направить на границу вооружённых солдат, сообщает Fox News. Между тем, американские демократы по-прежнему призывают сохранять открытость границ — и это неудивительно, ведь их штатов, расположенных севернее, эта проблема почти не касается, подчёркивает ведущая канала.

Президент Трамп не собирается бросать свою сосредоточенную работу над решением кризиса на нашей южной границе — и критикует демократов, которые отказываются садиться за стол переговоров. А тем временем, количество мигрантов, перебирающихся через границу ежемесячно, уже побили все рекорды. Давайте посмотрим.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Конгресс, вместе с тем, должен также вести работу, чтобы исправить наше ужасное, устаревшее, слабое и жалкое законодательство об иммиграции. Мы можем решить всю эту проблему за, наверное, минут 45, а то и гораздо быстрее.



Такие слова президент Трамп высказал всего через несколько часов после того, как опубликовал вот этот твит, взгляните на экран — он упрекнул Мексику в том, что она делает так мало для решения текущего кризиса. «Мексиканские солдаты недавно направили оружие» — кстати, мы вчера обсуждали эту тему на нашей передаче — «на солдат нашей Национальной гвардии, и это, возможно, было отвлекающим манёвром для того, чтобы позволить пересечь границу перевозчикам наркотиков. Чтобы больше такого не повторялось! Теперь мы будем отправлять на границу вооружённых солдат. А Мексика делает крайне мало для задержания и возвращения своих граждан!»



А у меня в гостях — генеральный прокурор Техаса, республиканец Кен Пакстон. Снова вас приветствуем, приятно вас видеть! Для начала спрошу — нужны ли вам солдаты, нужны ли там военнослужащие для охраны границы? На ваш взгляд, достиг ли кризис такого уровня, что это необходимо?



КЕН ПАКСТОН, генеральный прокурор Техаса: Очень хороший вопрос. Ситуация сейчас хуже, чем была когда-либо в течение последнего десятилетия с небольшим — за тот период, когда я сам регулярно бывал на границе. Такого мне видеть ещё не приходилось. Границу пересекает огромное число людей, и это, разумеется, оказывает очень серьёзное влияние на мой штат в плане незаконного оборота наркотиков, торговли людьми и других преступлений, затрагивающих население моего штата.



Знаете, меня лично во всём этом споре по поводу иммиграции больше всего поражает один момент — это очередное проявление лицемерия со стороны демократов в том плане, как их нынешние заявления относятся к тому, что они говорили в прошлом; а ведь на самом деле были времена, когда они хотели усилить меры безопасности и укрепить границы. Здесь на ум приходит предложение президента направить этих мигрантов, скажем, в избирательный округ Нэнси Пелоси, в штат Гэвина Ньюсома или же в Нью-Йорк — ну а что, это же ведь город-убежище (так называются американские города со специальным режимом, предполагающим, что нелегальных мигрантов не преследуют за нарушение миграционного законодательства. — ИноТВ), разве Билл де Бласио, Нэнси Пелоси и все прочие политики, которые всё время твердят о том, что нам нужны открытые границ, не примут всех этих людей у себя вместо того, чтобы сваливать бремя на всех вас, на такие регионы, как Техас или Аризона?



КЕН ПАКСТОН: Вы говорите ровно то, что говорю и я: людям из другого штата, где нет таких же проблем с границей, как у нас, легко говорить! В нашем штате расположено 65% границы, так что все затраты и все последствия — в виде, как я уже сказал, и торговли людьми, и контрабанды — ложатся на техасцев. Выходит, для нас это огромная проблема, а вот для северных штатов — уже, наверное, не настолько. Вот только в конечном счёте всё это отразится и на них.



Да. Над этим стоит задуматься — ведь, судя по всему, открытые границы они будут поддерживать только до того момента, когда это бремя не дойдёт до их рубежей и не превратится в их проблему. Позвольте тогда задать вам вопрос о человеческой трагедии во всём этом вопросе — а то ведь многие будут порываться сказать: «Но это же так низко, нужно их обязательно впустить, впустите же их!». Но подталкивая этих людей к тому, чтобы к нам приезжать, не множим ли мы при этом кровопролитие? А то ведь есть и койоты, и эти караваны мигрантов, и грязные деньги, и случаи насилия над молодыми женщинами и девочками, которые нам приходилось наблюдать?



КЕН ПАКСТОН: Мне кажется, часть проблемы здесь в том, что многие из упомянутых политиков не знакомы лично с людьми, которых затронула проблема на границе. Ну а я с такими знаком — я знаю семьи, которые потеряли сестёр, братьев, сыновей и дочерей, и я говорил с людьми, которых затронула торговля людьми. Это катастрофа. В моём штате и в нескольких других фиксируются сотни тысяч случаев торговли людьми, которые оказывают тлетворное влияние на жизнь очень многих молодых женщин.



Как положить этому конец? Как это остановить? Я недавно беседовала с человеком, поддерживающим близкие связи с латиноамериканской диаспорой, и он мне сказал: «Я не знаю, как это остановить, ведь люди видят США как страну возможностей» — и я это понимаю, страна у нас и правда великая, — «и они думают, что когда приедут сюда, им станет намного легче, им будет проще жить». Так вот, учитывая, что эти люди хотят сюда попасть, а граница у нас дырявая, как нам это всё полностью прекратить?



КЕН ПАКСТОН: Это вопрос равновесия. Нам нужно решить, какую политику мы хотим проводить — но нам нужен такой курс, который работает на нашу страну, а затем нам будет необходимо создать на границе надёжный барьер. Иными словами, определиться с курсом нам надо, но вне зависимости от того, каким он будет, нам нужны хоть какие-то средства, чтобы не давать пересекать границу тем людям, которые представляют опасность для наших граждан.



Да. И это не нужно привязывать к каким-то политическим целям, так ведь? Раньше такого и не было, но демократы стали использовать этот вопрос в своих целях. Кен, приятно было вас видеть, спасибо, что сегодня поучаствовали в нашем эфире.



Дата выхода в эфир 25 апреля 2019 года.