Washington Post: ради стены Трампа Пентагон затянет потуже ядерный пояс

Пентагон перенаправит $1,5 млрд, изначально предназначавшихся для модернизации ядерных межконтинентальных баллистических ракет и развития авиационного разведывательного оборудования, на строительство стены на границе с Мексикой, пишет The Washington Post со ссылкой на документ ведомства. Как отмечает газета, данное перераспределение фондов пройдёт по статье борьбы с наркотрафиком. При этом в Пентагоне не считают, что такой шаг негативно скажется на обороноспособности страны.

Пентагон выделит $1,5 млрд на строительство стены президента США Дональда Трампа на границе с Мексикой, перенаправив эти средства из различных военных программ, в том числе и по развитию ядерных межконтинентальных баллистических ракет (МБР), а также разведывательного и коммуникационного авиационного оборудования, пишет The Washington Post со ссылкой на документ Министерства обороны.



В документе в относительных подробностях раскрываются планы администрации по строительству дополнительно 130 км стены на деньги Пентагона. Кроме того, в нём отражается позиция и. о. министра обороны США Патрика Шанахана, который утверждает, что перераспределение фондов никак не скажется на боеготовности войск. Тем не менее ранее чиновники администрации признавали, что эти средства можно вложить в военные проекты, которые не получают достаточного финансирования.



«Министерство с большой осмотрительностью выбрало источники для перераспределения средств, выделение которых было либо излишним, либо преждевременным, поэтому этот шаг не окажет негативного эффекта на боеготовность», — говорится в документе.



Перераспределение средств вызвало недовольство демократов, которые считают, что таким образом администрация вторгается в сферу деятельности конгресса ради выполнения предвыборных обещаний Трампа. При этом Пентагон объяснил такой шаг борьбой с наркотрафиком.



Тем не менее чиновники Пентагона не уточнили, сколько именно денег будет изъято из каждой программы. «Фонды были получены различными путями, в том числе с помощью экономии на издержках, изменения программ и пересмотра требований», — заявили в ведомстве, не вдаваясь, однако, в детали.



Помимо $1,5 млрд, полученных от перераспределения средств, ранее Пентагон выделил на стену около $1 млрд из фондов личного состава армии. Кроме того, американское ведомство выделило на стену $3,6 млрд за счёт строек военного назначения.



В документе не уточняется, сколько именно денег выделяется из каждой программы, однако на этот счёт там содержится более подробная информация по сравнению с публикуемой ранее.



Что касается развития МБР, то речь идёт о ракетах Minuteman III, которым, по мнению ВВС США, требуются модификации в связи с устаревающей наземной инфраструктурой. При этом план модернизации МБР «немного задерживается», поэтому средства, изначально предназначеные для ракет, пойдут на стену.



Пентагон собирается также изъять средства из программы развития бортовых систем дальнего радиолокационного обнаружения и наведения (AWACS). Самолёты с подобным оборудованием оснащены большими антеннами и передают сообщения ударной авиации. По выражению в документе, осуществление программы AWACS также «немного задерживается», что позволит Пентагону вложить деньги в другие проекты.



Минобороны также выделит на стену деньги, которые изначально предназначались для «космического контрольного опыта» с участием Агентства перспективных разработок. Тем не менее в документе о сути эксперимента ничего не сказано.



Пентагон также воспользовался средствами из двух фондов «особых военных операций за рубежом», деньги из которых обычно идут на финансирование боевых действий вооружённых сил США. Эти средства разделены между фондом поддержки сил коалиции и фондом помощи афганским военным.



Прочие средства поступят из новой Смешанной системы отставок, стартовавшей в январе 2018 года и оказавшейся не такой популярной, как ожидалось, а также благодаря экономии на ракетах воздушного базирования.