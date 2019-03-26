CNN: Пентагон выделил $1 млрд на стену на границе с Мексикой — к недовольству конгресса

Министерство обороны США утвердило перевод миллиарда долларов, взятого из фондов пенсий и зарплат военных, на постройку барьера на южной границе страны с целью борьбы с наркотрафиком, передаёт CNN. Тем не менее, как отмечает корреспондент канала Барбара Старр, подобное решение и. о. министра обороны Патрика Шэнахана конгресс встретил с большим недовольством.
Главная новость прошлого вечера: мы узнали о первой транзакции средств на постройку барьера на южной границе. Министерство обороны дало добро на перевод в размере одного миллиарда долларов. Конгресс об этом уведомили вечером, и демократы в сенате совсем этому не рады. О последних деталях нам расскажет корреспондент CNN Барбара Старр, она выходит с нами на прямую связь из Пентагона. Что это за деньги и на что они пойдут?
БАРБАРА СТАРР, корреспондент CNN в Пентагоне: Доброе утро, Джон. Предыдущим вечером исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шэнахан уведомил конгресс о том, что он дал разрешение на перевод почти одного миллиарда долларов из военных фондов на строительство пограничных ограждений, а также улучшение дорог. По его словам, речь идёт о попытке установить более жёсткий контроль над наркотрафиком и поддержке Министерства внутренней безопасности.
Миллиард долларов в основном поступает из неиспользованной части фонда военных пенсий и неизрасходованных зарплат военных. Они называют это изменением программы. Шэнахан, по сути, переводит эти деньги на счёт, с которого их можно будет пустить на осуществление проекта пограничной стены. Сенаторы-демократы уже резко выступили против этой затеи, заявив, что Пентагону следовало сначала спросить разрешения у конгресса. Кроме того, их беспокоит возможный следующий шаг: по их мнению, теперь Пентагон отменит ряд строек в нескольких штатах для того, чтобы и в дальнейшем финансировать пограничное строительство.
Совсем неудивительно, что члены конгресса выступают с протестами, когда финансирование их штатов могут урезать. Тем не менее этим утром Шэнахану определённо предстоит ответить на много вопросов и объяснить сложившуюся ситуацию конгрессу. Алисон?
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