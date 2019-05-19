Independent: Джо Байден — главный фаворит выборов 2020 в США согласно опросу

Кандидат от Демократической партии Джо Байден является главным фаворитом президентских выборов в США 2020 года, пишет The Independent, ссылаясь на данные проведённого среди американских избирателей опроса. Согласно его результатам, если бы сейчас состоялись выборы, где соперниками были бы Байден и Дональд Трамп, то кандидат от демократов получил бы 49% голосов, тогда как действующий президент — лишь 38%.
Результаты нового опроса общественного мнения проведённого Fox News принесли позитивные новости для Джо Байдена, сообщает The Independent: он стал единственным кандидатом от Демократической партии, чей результат превысил результат Дональда Трампа в гипотетической борьбе на выборах, и при этом перевес оказался выше пределов статистической погрешности.
Как пишет издание, Байден укрепился в качестве фаворита от демократов и будущего противника Дональда Трампа: причём отмечается, что именно Байден может легко выиграть выборы и стать президентом в 2020 году. Согласно опросу, если бы выборы прошли сейчас, то он получил бы 49% голосов, тогда как Трамп — 38%.
При этом, отмечает The Independent, есть и другие демократические кандидаты, идущие впереди Дональда Трампа, пусть и не с таким отрывом, как у Байдена: Берни Сандерс опережает Трампа на 5%, а Элизабет Уоррен на 2%.
Издание сообщает, что опрос проводился с 11 по 14 мая текущего года: в нём приняло участие 1 008 американских избирателей.
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом республики, прокомментировал инициативу венесуэльского лидера Николаса Мадуро провести досрочные выборы в контролируемый оппозиционными силами парламент страны.
На финансирование нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижегородской области направят 6,7 млрд рублей в 2019 году, сообщает NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Объём рынка автомобилей с пробегом в России в апреле 2019 года составил 482,2 тыс. единиц, что на 8,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на исследование «Автостата».
Президент Татарстана Рустам Минниханов провёл встречу с министром экономики, науки и цифрового общества немецкой федеральной земли Тюрингия Вольфгангом Тифензее. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса Крыма составил $1,4 млн за четыре месяца 2019 года, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства сельского хозяйства.
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Виктор Купчишин заявил, что боевики 21 мая начали наступление на позиции сирийской армии с применением танков.
Российский президент Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном выразил недоумение по поводу отказа некоторых стран обсуждать в СБ ООН украинский закон о языке.