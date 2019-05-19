Independent: Джо Байден — главный фаворит выборов 2020 в США согласно опросу

Кандидат от Демократической партии Джо Байден является главным фаворитом президентских выборов в США 2020 года, пишет The Independent, ссылаясь на данные проведённого среди американских избирателей опроса. Согласно его результатам, если бы сейчас состоялись выборы, где соперниками были бы Байден и Дональд Трамп, то кандидат от демократов получил бы 49% голосов, тогда как действующий президент — лишь 38%.

Результаты нового опроса общественного мнения проведённого Fox News принесли позитивные новости для Джо Байдена, сообщает The Independent: он стал единственным кандидатом от Демократической партии, чей результат превысил результат Дональда Трампа в гипотетической борьбе на выборах, и при этом перевес оказался выше пределов статистической погрешности.

Как пишет издание, Байден укрепился в качестве фаворита от демократов и будущего противника Дональда Трампа: причём отмечается, что именно Байден может легко выиграть выборы и стать президентом в 2020 году. Согласно опросу, если бы выборы прошли сейчас, то он получил бы 49% голосов, тогда как Трамп — 38%.

При этом, отмечает The Independent, есть и другие демократические кандидаты, идущие впереди Дональда Трампа, пусть и не с таким отрывом, как у Байдена: Берни Сандерс опережает Трампа на 5%, а Элизабет Уоррен на 2%.

Издание сообщает, что опрос проводился с 11 по 14 мая текущего года: в нём приняло участие 1 008 американских избирателей.