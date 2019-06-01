CNN: Госдеп проверяет сообщения о казни северкорейских дипломатов после провальных переговоров с США

Государственный департамент США расследует шокирующие утверждения южнокорейской газеты. Последняя сообщила о том, что после саммита между Ким Чен Ыном и президентом Трампом, который ранее в этом году завершился без заключения ядерной сделки, Северная Корея казнила ряд высокопоставленных чиновников. С подробностями наш корреспондент Мишель Косински.

Госсекретарь Майк Помпео в ходе поездки в Европу не смог особо ничего сказать относительно сенсационной информации из Южной Кореи, согласно которой пять северокорейских переговорщиков, общавшихся с США, были казнены после провального саммита с Дональдом Трампом, состоявшегося в феврале этого года в Ханое.

МАЙК ПОМПЕО, госсекретарь США: Мы прилагаем все усилия, чтобы проверить это. Сегодня мне нечего к этому добавить.

По данным газеты Chosun Ilbo, ссылающейся на неназванный северокорейский источник, высокопоставленный дипломат Ким Хёк Чхоль, спецпредставитель Северной Кореи по политике в отношении США, вместе с четырьмя другими дипломатами был казнён на одном из аэродромов. Как сообщает газета, им были предъявлены обвинения в том, что их завербовали американские империалисты и что они предали верховного лидера.

Визави Помпео, бывший глава разведки и жёсткий переговорщик, Ким Ён Чхоль, которого можно увидеть на этом прошлогоднем фото сидящим в Овальном кабинете вместе с президентом Трампом и Ким Хёк Чхолем, был, предположительно, отправлен в трудовой лагерь. Даже переводчик, согласно этому сообщению, был посажен в тюрьму за совершённую им ошибку.

Каналу CNN не удалось независимым путём установить достоверность этой информации. Южнокорейские сообщения о казнях в Северной Корее временами оказывались неточными. Когда ранее в этом месяце начали ходить слухи о возможных казнях, на канале ABC об этом спросили Майка Помпео.

МАЙК ПОМПЕО: Похоже, в следующий раз, когда у нас состоится серьёзный разговор, моим визави будет другой человек.

Один высокопоставленный дипломатический источник, знакомый с ходом переговоров между Северной Кореей и США, заявил, что два высокопоставленных чиновника «определённо исчезли». И на данный момент нет никаких независимых разведданных или информации о том, что конкретно с ними произошло. Белый дом говорит лишь следующее.

САРА САНДЕРС, пресс-секретарь Белого дома: Я не буду никак комментировать разведданные. Но я могу сказать, что мы будем следить за этой ситуацией и продолжим фокусировать внимание на нашей конечной цели — денуклеаризации.

Но казни — это элемент стиля Ким Чен Ына. По словам правозащитников, свидетели сообщают о том, что по его приказу людей убивают с помощью огнемётов, диких собак и разрывают в клочья мощными зенитками. США считают, что Ким убил своего собственного дядю и сводного брата.

МИШЕЛЬ КОСИНСКИ, корреспондент CNN: Один высокопоставленный дипломат заявил нам, что после провала переговоров в Ханое Ким Чен Ын действительно был на нервах и в бешенстве на свою собственную команду, хотя никаких гарантий заключения сделки не было. Не забывайте, что когда стороны отправлялись на этот саммит, на самом высшем уровне не было даже согласованного определения «денуклеаризации».

Мишель Косински, CNN, Госдепартамент.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 01 июня 2019 года.