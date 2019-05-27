NBC News: Северная Корея помешала Трампу «обворожить» японцев

От игры в гольф до поединка сумоистов — в Японии премьер-министр Абэ Синдзо и президент США Дональд Трамп «показательно демонстрировали своё единство», считает NBC News. Однако окончательно «обворожить» японцев Трампу помешали его собственные твиты, в которых он в противовес заявлениям Токио оправдал недавние ракетные испытания Пхеньяна.

Тяжеловесы мировой арены. Президент Трамп, сидевший на передних рядах у ринга на поединке сумо в Токио, стал первым американским лидером, который подарил победившему бойцу новенький кубок весом 60 фунтов (≈27 кг. — ИноТВ). От гольфа и селфи с премьер-министром Японии до ужина в ресторане-хибачи — два мировых лидера показательно демонстрировали своё единство.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мы с премьер-министром сегодня много говорили о торговле, обороне и других вещах. По-моему, день выдался весьма продуктивный.

Однако попытки обворожить японцев осложнила целая серия твитов и колкостей со стороны господина Трампа. Он написал: «Северная Корея постреляла каким-то несущественным оружием, и это вызвало опасения у кое-кого из моих людей и других, но не у меня. Я уверен, что председатель Ким будет верен данному мне слову».

И в этом заявлении Трамп кардинально расходится во взглядах с премьер-министром Абэ, который настаивает, что своими недавними испытаниями баллистических ракет Северная Корея нарушила резолюцию Совета Безопасности ООН. Кроме того, своим твитом американский президент отмахнулся от собственного советника по национальной безопасности Джона Болтона, который сразу после того, как его самолёт приземлился в Японии, заявил, что «своими испытаниями Северная Корея перешла черту».

На передаче Meet The Press пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс приняла оборонную стойку.

САРА САНДЕРС, пресс-секретарь Белого дома: Президент по-прежнему чувствует себя спокойно и уверенно в отношениях, которые сложились у него с председателем Кимом. Президент считает, что Ким выполнит обещанное.

Также Сандерс прокомментировала выпад президента в сторону Джо Байдена. В своём твите, изначально неправильно написав фамилию Байдена, Трамп отметил: его «позабавило, что Ким назвал выходца из «болота» Джо Байдена индивидом с низким уровнем интеллекта и кем-то ещё похуже». Неужто президент решил встать на сторону диктатора и убийцы?

САРА САНДЕРС: Президент не решил встать на эту сторону. Просто, полагаю, они сходятся во мнении относительно своей оценки бывшего вице-президента Джо Байдена.

Представитель Байдена обвинил президента в дружбе с «диктаторами и тиранами».

КРИСТЕН УЕЛКЕР, корреспондент NBC News в Белом доме: Главная часть переговоров президента Трампа с премьер-министром Абэ пройдёт в понедельник. Однако президент сократил свои шансы на заключение торговой сделки в этот визит.

Также господин Трамп станет первым мировым лидером, который встретится с новым императором Японии, Кейт.

Кристен, президент был в Японии всего два дня, но мы уже могли наблюдать немало культурных и дипломатических мероприятий. Как воспринимают визит президента сами японцы?

КРИСТЕН УЕЛКЕР: С одной стороны, Кейт, японцы развернули для президента красную ковровую дорожку. Возле его отеля даже можно увидеть сторонников Трампа с плакатами. Однако некоторые раскритиковали президента за то, что он не слишком усердно следует всем японским обычаям. К примеру, появившись на ринге, где сражались борцы сумо, он был в тапочках — вопреки традиции, предписывающей находиться там босиком.

Но самое важное, впрочем: японцы понимают, что США — их важнейший союзник. Так что по большей части принимали президента очень радушно.

Дата выхода в эфир 26 мая 2019 года.