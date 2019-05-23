WP: Тиллерсон рассказал конгрессу, что к первой встрече Путин был готов лучше Трампа

Как заявил экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон на закрытом слушании в комитете по иностранным делам палаты представителей США, к первой встрече с Дональдом Трампом на полях саммита G20 Владимир Путин был готов лучше, чем сам глава Белого дома, пишет The Washington Post. Вашингтон не ожидал, что переговоры продлятся так долго, добавил экс-дипломат.

На специальном закрытом слушании в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон в подробностях рассказал о первой встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в июле 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге. По словам экс-дипломата, российский лидер был готов лучше и тем самым поставил американского коллегу «в невыгодное положение», сообщает The Washington Post.

Как заявил Тиллерсон, Вашингтон ожидал короткую встречу более протокольного характера, но на деле она переросла в длительные переговоры на два с лишним часа, в течение которых президенты обсудили широкий спектр геополитических вопросов. Об этом на условиях анонимности газете рассказали сотрудники комитета, присутствовавшие во время дачи показаний экс-госсекретаря.

«Мы долго говорили о том, как Путин использовал любую возможность, чтобы протолкнуть свою позицию. Разница в уровне подготовленности президентов была велика, и из-за этого сложилось неравное положение», — приводит издание слова своего источника.

Газета подчёркивает, что в отличие от знаменитой встречи в Хельсинки в июле 2018 года, на которой никто из представителей администраций двух лидеров не присутствовал, переговоры в Гамбурге проходили при Тиллерсоне, поэтому он стал одним из немногих, кто своими глазами видел, как взаимодействуют Путин и Трамп.

В ответ на сделанные во время слушания заявления своего бывшего госсекретаря глава Белого дома заявил: «Я был прекрасно подготовлен к моим встречам с Владимиром Путиным. Мы прекрасно провели все эти встречи».

Эксперты же отмечают, что, учитывая огромный опыт Путина и его подкованность, в различных уровнях подготовленности двух лидеров нет ничего удивительного, но для США такое положение рискованно. «Путин — очень искусный противник, который вот уже 20 лет всем этим занимается. Встреча в Гамбурге выглядит словно воплощение самых заветных мечтаний Путина: ничем не ограниченная закулисная беседа с президентом США», — прокомментировал эксперт по России Фонда Карнеги Эндрю Вайс.

The Washington Post отмечает, что в прошлом президент Трамп уже принижал значимость подготовки к переговорам, утверждая, что его чутьё и умение ориентироваться по обстановке более важны для успеха. Так, перед прошлогодней исторической встречей с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном американский президент настаивал: «Не думаю, что мне нужно как-то особо готовиться. Главное здесь — отношение, стремление что-то сделать. Дело не в подготовке, а в том, действительно ли люди хотят, чтобы это случилось, а это мы очень быстро поймём».

По данным источников газеты, Тиллерсон воздержался от открытой критики президента Трампа. Экс-госсекретарь признал, что у них с президентом была «общая цель: сохранить и возвысить место Америки в мире и продвигать и защищать американские ценности». Но при этом, по словам Тиллерсона, они с президентом не разделяют общую «систему ценностей». А когда его попросили пояснить, какова «система ценностей» Дональда Трампа, бывший дипломат ответил, что он «не может» этого сделать.

Издание обращает внимание, что Дональд Трамп как раз хвалил Майка Помпео, сменившего Тиллерсона на посту госсекретаря, за то, что тот «разделяет ценности» президента. После своего внезапного увольнения в марте 2018 года Тиллерсон очень редко открыто говорил о президенте Трампе. Но в декабре в интервью CBS экс-дипломат рассказал, что лидер мало читает и, бывало, давал указания, нарушающие закон. Трамп парировал в Twitter, назвав Тиллерсона «тупым как пень» и «чертовски ленивым».