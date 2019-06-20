Press TV: Россия и Китай заблокировали в Совбезе ООН инициативу США против КНДР

Россия и Китай отложили рассмотрение в Совбезе ООН вопроса о нарушении Пхеньяном санкций на импорт нефтепродуктов, сообщает Press TV. Москва и Пекин заявили, что им нужно время для изучения обвинений против Пхеньяна.
Россия и Китай заблокировали в ООН американскую инициативу, нацеленную на прекращение поставок очищенной нефти в Северную Корею, пишет Press TV со ссылкой на дипломатические источники.
Москва и Пекин отложили рассмотрение этого вопроса, выдвинутого Соединёнными Штатами. Последние намеревались призвать Комитет по санкциям Совета Безопасности ООН вынести решение о том, что Северная Корея нарушила режим санкций, превысив ежегодный лимит на импорт очищенных нефтепродуктов — 500 тыс. баррелей, а также о том, что все страны должны прекратить поставки топлива Пхеньяну.
Эти ограничения — часть санкций ООН, принятых в прошлом году. Согласно этим мерам, КНДР в год может закупить не более чем 4 млн баррелей сырой нефти и не более 500 тыс. очищенной.
Инициативу Вашингтона поддержали 25 членов ООН, в том числе его ближайшие союзники Япония, Франция и Германия.
Россия и Китай заявили, что им нужно больше времени для того, чтобы изучить обвинения против Пхеньяна.
США, как поясняется в статье, пытаются сохранить экономическое давление на Пхеньян, при этом Америку обвиняют в том, что именно из-за подобной политики дипломатические усилия между двумя странами пока приостановлены, указывает Press TV.
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