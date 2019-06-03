NYT: «отправленный на каторгу» северокорейский чиновник появился на публике в компании Кима
Высокопоставленный чиновник КНДР Ким Ен Чхоль — собеседник госсекретаря США Майка Помпео на недавних переговорах двух стран, отправленный, как писала южнокорейская газета, на каторжные работы, — снова появился на публике, поставив под сомнение версию журналистов, пишет NYT.
Как напоминает издание, в минувшую пятницу крупнейшая южнокорейская консервативная газета Chosun Ilbo сообщила о том, что Ким Ен Чхоль был отправлен в исправительный лагерь в результате «чистки» в рядах северокорейских чиновников, ответственных за срыв второго по счёту саммита между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.
При этом многие аналитики в Южной Корее вскоре стали сомневаться в этой новости, отмечая, что изгнание Ким Ен Чхоля маловероятно, поскольку его имя продолжало мелькать в северокорейских СМИ в течение нескольких недель после саммита. Кроме того, он остался на посту вице-председателя Трудовой партии. По их словам, положение Ким Ен Чхоля всё же было подорвано, поскольку он лишился другого важного поста в партии — главы комитета по объединению, занимающегося вопросами взаимоотношений с Южной Кореей и делами, связанными с разведкой.
К понедельнику выяснилось, что оценки скептически настроенных аналитиков оказались верны, отмечает издание. Центральное телеграфное агентство Кореи включило Ким Ен Чхоля в список официальных лиц, сопровождавших Ким Чен Ына на концерте, устроенном жёнами военнослужащих в воскресенье, однако поместило его в конец списка, что обычно означает понижение статуса чиновника. Другим красноречивым признаком потери влияния Ким Ен Чхоля стал тот факт, что на фотографии, сделанной во время мероприятия, чиновник не сидит рядом с главой КНДР как обычно — их разделают пять сидений.
Как передаёт газета, американские официальные лица с осторожностью высказываются о судьбе Ким Ен Чхоля, однако южнокорейские аналитики в целом согласны, что команда дипломатов, занимавшаяся переговорами США и КНДР с начала года, была по большей части отстранена от дел после провала саммита в Ханое, который принято считать большим позором для Ким Чен Ына.
Как напоминает издание, в ходе встречи в Ханое северокорейский лидер потребовал от Трампа отмены наиболее болезненных международных санкций в обмен на частичное уничтожение ядерных объектов в Северной Корее. Однако переговоры зашли в тупик после того, как глава Белого дома стал настаивать на полном сворачивании в короткий срок всей северокорейской программы по производству оружия массового уничтожения, в результате чего Ким вернулся на родину с пустыми руками.
По словам издания, двое других чиновников, сопровождавших Ким Ен Чхоля на переговорах в Белом доме в январе, включая спецпредставителя Северной Кореи в США Ким Хек Чхоля, сразу после саммита исчезли из поля зрения государственных СМИ. Сам же Ким Ен Чхоль, хоть и продолжал появляться на публике, стал делать это гораздо реже. Так, он не стал сопровождать Ким Чен Ына в ходе его визита в Россию в апреле.
Как напоминает NYT, южнокорейское издание Chosun Ilbo также сообщало, что Ким Хек Чхоль был в марте расстрелян, однако южнокорейские официальные лица не смогли подтвердить эту информацию. В 2013 году та же газета писала о казни знаменитой северокорейской певицы и «бывшей возлюбленной» Ким Чен Ына, однако оказалось, что та не только жива, но и принимает активное участие в управлении страной, отмечает издание.
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