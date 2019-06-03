NYT: «отправленный на каторгу» северокорейский чиновник появился на публике в компании Кима

Якобы репрессированный за провал переговоров с США северокорейский чиновник Ким Ен Чхоль вновь появился на публике в компании лидера страны, сообщает NYT. Его появление на концерте, организованном жёнами военнослужащих, опровергает версию об отправке на каторжные работы. Правда, отмечает издание, судя по внешним признакам, статус влиятельного чиновника стал существенно ниже.

Высокопоставленный чиновник КНДР Ким Ен Чхоль — собеседник госсекретаря США Майка Помпео на недавних переговорах двух стран, отправленный, как писала южнокорейская газета, на каторжные работы, — снова появился на публике, поставив под сомнение версию журналистов, пишет NYT.

Как напоминает издание, в минувшую пятницу крупнейшая южнокорейская консервативная газета Chosun Ilbo сообщила о том, что Ким Ен Чхоль был отправлен в исправительный лагерь в результате «чистки» в рядах северокорейских чиновников, ответственных за срыв второго по счёту саммита между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.

При этом многие аналитики в Южной Корее вскоре стали сомневаться в этой новости, отмечая, что изгнание Ким Ен Чхоля маловероятно, поскольку его имя продолжало мелькать в северокорейских СМИ в течение нескольких недель после саммита. Кроме того, он остался на посту вице-председателя Трудовой партии. По их словам, положение Ким Ен Чхоля всё же было подорвано, поскольку он лишился другого важного поста в партии — главы комитета по объединению, занимающегося вопросами взаимоотношений с Южной Кореей и делами, связанными с разведкой.

К понедельнику выяснилось, что оценки скептически настроенных аналитиков оказались верны, отмечает издание. Центральное телеграфное агентство Кореи включило Ким Ен Чхоля в список официальных лиц, сопровождавших Ким Чен Ына на концерте, устроенном жёнами военнослужащих в воскресенье, однако поместило его в конец списка, что обычно означает понижение статуса чиновника. Другим красноречивым признаком потери влияния Ким Ен Чхоля стал тот факт, что на фотографии, сделанной во время мероприятия, чиновник не сидит рядом с главой КНДР как обычно — их разделают пять сидений.

Как передаёт газета, американские официальные лица с осторожностью высказываются о судьбе Ким Ен Чхоля, однако южнокорейские аналитики в целом согласны, что команда дипломатов, занимавшаяся переговорами США и КНДР с начала года, была по большей части отстранена от дел после провала саммита в Ханое, который принято считать большим позором для Ким Чен Ына.

Как напоминает издание, в ходе встречи в Ханое северокорейский лидер потребовал от Трампа отмены наиболее болезненных международных санкций в обмен на частичное уничтожение ядерных объектов в Северной Корее. Однако переговоры зашли в тупик после того, как глава Белого дома стал настаивать на полном сворачивании в короткий срок всей северокорейской программы по производству оружия массового уничтожения, в результате чего Ким вернулся на родину с пустыми руками.

По словам издания, двое других чиновников, сопровождавших Ким Ен Чхоля на переговорах в Белом доме в январе, включая спецпредставителя Северной Кореи в США Ким Хек Чхоля, сразу после саммита исчезли из поля зрения государственных СМИ. Сам же Ким Ен Чхоль, хоть и продолжал появляться на публике, стал делать это гораздо реже. Так, он не стал сопровождать Ким Чен Ына в ходе его визита в Россию в апреле.

Как напоминает NYT, южнокорейское издание Chosun Ilbo также сообщало, что Ким Хек Чхоль был в марте расстрелян, однако южнокорейские официальные лица не смогли подтвердить эту информацию. В 2013 году та же газета писала о казни знаменитой северокорейской певицы и «бывшей возлюбленной» Ким Чен Ына, однако оказалось, что та не только жива, но и принимает активное участие в управлении страной, отмечает издание.