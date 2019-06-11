WSJ: убитый брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ

Сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Нам, убитый в 2017 году в Малайзии, был информатором ЦРУ и несколько раз встречался с агентами этой разведслужбы, пишет The Wall Street Jounal со ссылкой на осведомлённый источник.

Между управлением и Ким Чен Намом «была связь», заявил изданию этот источник.

Многие детали отношений Ким Чен Нама с ЦРУ пока остаются неясными. Несколько бывших американских чиновников заявили, что у сводного брата северокорейского лидера, жившего уже много лет за пределами КНДР, скорее всего, не было никакой политической поддержки в Пхеньяне, и он вряд ли мог сообщить подробности секретной деятельности внутри страны.

Те же источники также заявили, что Ким Чен Нам проживал главным образом в китайском анклаве Макао и почти наверняка контактировал со спецслужбами других стран, особенно Китая.

В ЦРУ отказались комментировать данную информацию. Китайские официальные лица также не ответили на просьбу прокомментировать эту новость.

Как напоминает The Wall Street Journal, сводный брат лидера КНДР Ким Чен Ына был убит два года назад в Международном аэропорту Куала-Лумпура с помощью нервно-паралитического газа VX. Официальные лица США и Южной Кореи возложили вину за случившееся на Пхеньян. Северная Корея, однако, отрицает свою причастность к этому убийству.

В мае 2019 года власти Малайзии выпустили из тюрьмы гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг, которой были предъявлены обвинения в убийстве Ким Чен Нама. А ранее, в марте этого года, на свободу вышла гражданка Индонезии Сити Аисья, которую также подозревали в причастности к отравлению.

Американские чиновники и аналитики озвучивали предположения, что иностранные государства, в том числе Китай, рассматривают Ким Чен Нама в качестве возможного преемника Ким Чен Ына, если власть последнего окажется в опасности. Но разведслужбы Соединённых Штатов пришли к выводу, что сводный брат лидера КНДР не подходит на эту роль, отмечает издание со ссылкой на бывших официальных лиц США.