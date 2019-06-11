WSJ: убитый брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ

Между ЦРУ и сводным братом лидера КНДР «была связь», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённый источник. Как отмечает издание, убитый в 2017 году в Малайзии Ким Чен Нам был информатором Центрального разведывательного управления и неоднократно встречался с его агентами.
Сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Нам, убитый в 2017 году в Малайзии, был информатором ЦРУ и несколько раз встречался с агентами этой разведслужбы, пишет The Wall Street Jounal со ссылкой на осведомлённый источник.
Между управлением и Ким Чен Намом «была связь», заявил изданию этот источник.
Многие детали отношений Ким Чен Нама с ЦРУ пока остаются неясными. Несколько бывших американских чиновников заявили, что у сводного брата северокорейского лидера, жившего уже много лет за пределами КНДР, скорее всего, не было никакой политической поддержки в Пхеньяне, и он вряд ли мог сообщить подробности секретной деятельности внутри страны.
Те же источники также заявили, что Ким Чен Нам проживал главным образом в китайском анклаве Макао и почти наверняка контактировал со спецслужбами других стран, особенно Китая.
В ЦРУ отказались комментировать данную информацию. Китайские официальные лица также не ответили на просьбу прокомментировать эту новость.
Как напоминает The Wall Street Journal, сводный брат лидера КНДР Ким Чен Ына был убит два года назад в Международном аэропорту Куала-Лумпура с помощью нервно-паралитического газа VX. Официальные лица США и Южной Кореи возложили вину за случившееся на Пхеньян. Северная Корея, однако, отрицает свою причастность к этому убийству.
В мае 2019 года власти Малайзии выпустили из тюрьмы гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг, которой были предъявлены обвинения в убийстве Ким Чен Нама. А ранее, в марте этого года, на свободу вышла гражданка Индонезии Сити Аисья, которую также подозревали в причастности к отравлению.
Американские чиновники и аналитики озвучивали предположения, что иностранные государства, в том числе Китай, рассматривают Ким Чен Нама в качестве возможного преемника Ким Чен Ына, если власть последнего окажется в опасности. Но разведслужбы Соединённых Штатов пришли к выводу, что сводный брат лидера КНДР не подходит на эту роль, отмечает издание со ссылкой на бывших официальных лиц США.
То, что Ким Чен Нам выступал в роли информатора ЦРУ, также описывается в книге «Великий преемник», которая написана журналистом The Washington Post и должна выйти в свет в этот вторник. Издание The Wall Street Journal указывает, что не имело возможности ознакомиться с содержанием этой книги.
Соединённые Штаты не исключают возможность проведения новой встречи американского президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление представителя Киева на слушаниях в гаагском арбитраже Елены Зеркаль о том, что запасы газа в Чёрном море позволили бы Украине обеспечить энергетическую самостоятельность.
Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о возможном переходе нападающего петербургского «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы в один из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).
Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировала инициативу Роспотребнадзора не уничтожать пригодные к употреблению санкционные продукты питания.
Обстоятельства задержания журналиста Ивана Голунова вызывают недоверие к следственным органам и либо говорят о «головотяпстве», либо являются провокацией. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Московский городской суд в пятницу, 14 июня, рассмотрит жалобу защиты Ивана Голунова на решение нижестоящей инстанции о домашнем аресте журналиста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.
В Московской области закончились посевные работы. Площадь засаженной земли в 2019 году стала больше. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.
Инфраструктуру Московского центрального кольца (МЦК) готовят к переходу на четырёхминутный интервал движения поездов «Ласточка» в часы пик. В остальное время интервал составит восемь минут, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин прокомментировал в беседе с RT слова лидера неканонической УПЦ КП Филарета Денисенко, который заявил, что не принимает томос об автокефалии новой церкви на Украине, поскольку не знает его содержания.
Оренбургская таможня пресекла незаконный ввоз в Россию более 4 тыс. среднеазиатских сухопутных черепах из Казахстана, замаскированных под 7 тонн свежей капусты. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Удмуртии планируют повысить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства строительства, ЖКХ и энергетики.
Представитель президента Украины в Конституционном суде Фёдор Вениславский рассчитывает, что решение КС по указу Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной рады будет принято раньше, чем через месяц.
Эксперт по выбору имён и псевдонимов, соавтор направления «Нейросемиотика имени» Леонард Боярд в беседе с радио Sputnik оценил сообщение о том, что немецкий журнал Wunderweib опубликовал статью, в которой привёл список десяти самых красивых русских мужских и женских имён.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что, делая заявления о «нарушениях» Москвой Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ), Вашингтон, вероятно, готовится к выходу из соглашения.
В Севастополе возобновили движение транспортных средств на пострадавшем от ливня спуске Котовского. Соответствующий приказ принял Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, передаёт «Новый Севастополь».
В Хабаровске заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий чиновниками краевого министерства при строительстве жилья. Решение было принято после проверки информации о голодовке детей-сирот.