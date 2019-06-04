Japan Times: сестра Кима «нашлась» на народных играх в Пхеньяне

После месяца загадочного отсутствия и слухов северокорейские СМИ, наконец, показали младшую сестру и доверенное лицо Ким Чен Ына Ким Ё Чжон — целую и невредимую, сообщает The Japan Times. До этого наблюдатели строили предположения, что Ким-младшая, которую брат брал с собой на встречу с Дональдом Трампом, могла по каким-то причинам впасть в немилость.
Впервые за последние 50 дней на публичном мероприятии в Пхеньяне появилась Ким Ё Чжон, младшая сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, занимающая влиятельный пост в правительстве страны, сообщает The Japan Times.
Во время трансляции во вторник северокорейские государственные СМИ показали Ким Ё Чжон рядом с её братом, его супругой и другими высокопоставленными гостями, присутствовавшими на масштабном представлении на стадионе Первого мая в столице страны. Ким Ё Чжон — высокопоставленное лицо в партийном руководстве, также считается доверенным лицом своего брата. Она сопровождала его на встречи с президентом США Дональдом Трампом и главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином. В прошлом году Ким вместе с северокорейской делегацией приезжала на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане.
Однако в последнее время у некоторых стали возникать сомнения относительно того, занимает ли Ким-младшая по-прежнему столь высокое положение. В особенности было много вопросов, после того как в апреле Ким Чен Ын не взял сестру во Владивосток на встречу с Владимиром Путиным. Собственно, в том же месяце государственные СМИ показали Ким Ё Чжон в последний раз перед её загадочным исчезновением.
Южнокорейские СМИ писали, будто Ким сказал своей сестре «залечь на дно» после провальной февральской встречи с американским президентом. Впрочем, те же источники сообщали о наказании в отношении чиновника, занимавшегося переговорами по ядерной программе, Ким Ен Чхоля, а он появился на том же мероприятии. Наблюдатели выражают сомнения, что на этот раз Пхеньян — хотя ранее его в этом обвиняли — мог принять радикальные меры в отношении неугодных госслужащих, если только Северная Корея не собралась выходить из переговоров с США.
Как сообщило главное государственное СМИ Кореи, Центральное телеграфное агентство, на прошедшем грандиозном концерте, за билет на который иностранным туристам предлагалось выложить от $110 до $900, выступавшие артисты продемонстрировали «красивые и отточенные ритмичные движения, захватывающие гимнастические трюки, особые патриотические эмоции и высокий уровень художественного мастерства». Однако вождю, по всей видимости, представление не слишком понравилось: Ким раскритиковал постановщиков за их «извращённый творческий дух и безответственное отношение к работе», а также дал «важные указания» по правильному воплощению «революционной политики Северной Кореи в литературе и искусстве».
The Japan Times подчёркивает, что, по данным северокорейских СМИ, Ким частенько ругает работников заводов или сотрудников сферы образования за несоответствие его высоким стандартам. «Народные игры», в этот раз проводившиеся на пхеньянском стадионе, некогда были традиционным мероприятием для Северной Кореи, но были приостановлены на несколько лет из-за траура по отцу Ким Чен Ына и только в прошлом году стали проводиться вновь.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «слухи» о возможности объявления Киевом дефолта по внешним долгам являются «продуманными акциями, не имеющими ничего общего» с его официальной позицией.
Спецпредставитель Соединённых Штатов по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что сообщения некоторых СМИ относительно возможного признания Вашингтоном легитимности президента САР Башара Асада в обмен на давление России на Иран, не соответствуют действительности.
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne высказала мнение, что заявления украинского президента Владимира Зеленского в Брюсселе были похожи на выступления его предшественника Петра Порошенко.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ситуации с «ПриватБанком», бывшим совладельцем которого является предприниматель Игорь Коломойский, он намерен «защищать только государство и граждан».
Россиянин Хабиб Нурмагомедов будет защищать титул чемпиона мира в лёгком весе в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 242. Его соперником станет обладатель пояса временного чемпиона американец Дастин Порье.
Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов прокомментировал RT регистрацию депутатом Олегом Мусием в Верховной раде Украины законопроекта, предусматривающего конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский в беседе с РИА Новости рассказал, что ведомство по требованию Генеральной прокуратуры России внесло в реестр запрещённой информации ряд опубликованных в социальных сетях сообщений об инциденте на заводе «Кристалл» в Дзержинске.
Министерство иностранных дел России, комментируя ситуацию в Судане, заявило, что российская сторона выступает против внешнего давления, ультиматумов и вмешательства в дела этой страны, поскольку это чревато обострением конфронтации.