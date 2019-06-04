Japan Times: сестра Кима «нашлась» на народных играх в Пхеньяне

После месяца загадочного отсутствия и слухов северокорейские СМИ, наконец, показали младшую сестру и доверенное лицо Ким Чен Ына Ким Ё Чжон — целую и невредимую, сообщает The Japan Times. До этого наблюдатели строили предположения, что Ким-младшая, которую брат брал с собой на встречу с Дональдом Трампом, могла по каким-то причинам впасть в немилость.

Впервые за последние 50 дней на публичном мероприятии в Пхеньяне появилась Ким Ё Чжон, младшая сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, занимающая влиятельный пост в правительстве страны, сообщает The Japan Times.



Во время трансляции во вторник северокорейские государственные СМИ показали Ким Ё Чжон рядом с её братом, его супругой и другими высокопоставленными гостями, присутствовавшими на масштабном представлении на стадионе Первого мая в столице страны. Ким Ё Чжон — высокопоставленное лицо в партийном руководстве, также считается доверенным лицом своего брата. Она сопровождала его на встречи с президентом США Дональдом Трампом и главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином. В прошлом году Ким вместе с северокорейской делегацией приезжала на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане.



Однако в последнее время у некоторых стали возникать сомнения относительно того, занимает ли Ким-младшая по-прежнему столь высокое положение. В особенности было много вопросов, после того как в апреле Ким Чен Ын не взял сестру во Владивосток на встречу с Владимиром Путиным. Собственно, в том же месяце государственные СМИ показали Ким Ё Чжон в последний раз перед её загадочным исчезновением.



Южнокорейские СМИ писали, будто Ким сказал своей сестре «залечь на дно» после провальной февральской встречи с американским президентом. Впрочем, те же источники сообщали о наказании в отношении чиновника, занимавшегося переговорами по ядерной программе, Ким Ен Чхоля, а он появился на том же мероприятии. Наблюдатели выражают сомнения, что на этот раз Пхеньян — хотя ранее его в этом обвиняли — мог принять радикальные меры в отношении неугодных госслужащих, если только Северная Корея не собралась выходить из переговоров с США.



Как сообщило главное государственное СМИ Кореи, Центральное телеграфное агентство, на прошедшем грандиозном концерте, за билет на который иностранным туристам предлагалось выложить от $110 до $900, выступавшие артисты продемонстрировали «красивые и отточенные ритмичные движения, захватывающие гимнастические трюки, особые патриотические эмоции и высокий уровень художественного мастерства». Однако вождю, по всей видимости, представление не слишком понравилось: Ким раскритиковал постановщиков за их «извращённый творческий дух и безответственное отношение к работе», а также дал «важные указания» по правильному воплощению «революционной политики Северной Кореи в литературе и искусстве».



The Japan Times подчёркивает, что, по данным северокорейских СМИ, Ким частенько ругает работников заводов или сотрудников сферы образования за несоответствие его высоким стандартам. «Народные игры», в этот раз проводившиеся на пхеньянском стадионе, некогда были традиционным мероприятием для Северной Кореи, но были приостановлены на несколько лет из-за траура по отцу Ким Чен Ына и только в прошлом году стали проводиться вновь.