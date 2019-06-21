Wall Street Journal: Си и Ким встретились, чтобы надавить на США

Руководитель Китая Си Цзиньпин прибыл в Пхеньян для переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщает The Wall Street Journal. В рамках встречи лидеры двух стран надеются добиться продвижения своих интересов в отношениях с США.

В четверг стартовали переговоры лидера Китая Си Цзиньпина с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном. The Wall Street Journal отмечает, что визит китайской делегации в Пхеньян может способствовать продвижению торговых переговоров Китая и переговоров по ядерному разоружению Северной Кореи с США.

Как отметили в китайских государственных СМИ, в преддверии прибытия Си Цзиньпина северокорейская столица «была наполнена дружелюбной и восторженной атмосферой».

Согласно информации, появившейся в СМИ Северной Кореи, Си Цзиньпин пообещал углубить сотрудничество с Пхеньяном и совместно содействовать урегулированию напряжённости на Корейском полуострове.

По мнению экспертов, влияние Пекина на Пхеньян может стать ключом к ядерному разоружению полуострова. Так, визит Си Цзиньпина проходит за неделю до саммита в Японии G20, где китайский руководитель должен провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

«Визит президента Си Цзиньпина подчёркивает решающую роль, которую играет Китай в решении ядерной проблемы Корейского полуострова», особенно «учитывая отсутствие доверия между Северной Кореей и США», — заявил профессор Цзилиньского университета Ван Шэн.

Шэн отметил, что это, в свою очередь, может пойти на пользу китайско-американским отношениям.

При этом по мнению директора лондонской Школы восточных и африканских исследований Стива Цанга, если Си Цзиньпин вернётся из Пхеньяна с обещанием Ким Чен Ына начать переговоры с Вашингтоном по вопросу ядерного разоружения, он может использовать это в качестве разменной монеты в обмен на ослабление торговой войны.

Си Цзиньпин призвал Пхеньян продолжить диалог с Вашингтоном, заявив, что «международное сообщество надеется, что Северная Корея и США продолжат переговоры и достигнут результатов».

Как отмечает The Wall Street Journal, Северная Корея опирается на Китай в вопросе получения экономической и дипломатической поддержки, однако там недовольны попытками соседнего государства использовать эту помощь, для того чтобы контролировать Пхеньян.

Тем не менее, по словам бывшего северокорейского дипломата Тхэ Ён Хо, Ким Чен Ын может использовать встречу, для того чтобы проинформировать Трампа о новом подходе к переговорам с США. Одним из изменений может стать предложение отказаться от нераскрытых участков обогащения урана в обход требований Соединённых Штатов.