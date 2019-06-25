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Fox News: торговля, Пхеньян, Гонконг — многое на кону перед встречей Трампа и Си на G20

Материал представлен в переводе ИноТВ
Во время встречи на полях саммита G20 в японской Осаке президенту Дональду Трампу и председателю Си Цзиньпину предстоит обсудить целый ряд сложных проблем, включая торговую войну, Северную Корею и даже, возможно, протесты в Гонконге, передаёт Fox News. Некоторые аналитики считают, что в этом противостоянии Китай «может дрогнуть», поскольку американские пошлины уже наносят урон его экономике.

И сейчас мы пообщаемся с Грегом Пэлкотом. Он находится с нами на прямой связи из Гонконга. Грег, не знаю, была ли уже у вас возможность послушать запись выступления госсекретаря, но в ней он намекнул на то, что третья встреча (президента Дональда Трампа. — ИноТВ) с северокорейским лидером, диктатором Ким Чен Ыном очень даже возможна.  

ГРЕГ ПЭЛКОТ, корреспондент Fox News: Такая вероятность определённо есть, Артел. От своих источников я тоже слышу нечто подобное. Другой вопрос — проделали ли они достаточно работы, чтобы вот прямо сейчас, в течение ближайших дней провести эту встречу. Но да, это одно из целого ряда событий, за которыми здесь в регионе очень внимательно наблюдают.

Ещё одно событие — встреча на полях саммита G20 в японской Осаке в эту пятницу-субботу. Речь идёт о встрече между китайским лидером Си и президентом Трампом. На кону стоит очень многое. К примеру, сегодня мы слушали заявление 10 азиатских стран, составляющих организацию АСЕАН. На выходных в Бангкоке прошла специальная встреча, посвящённая торговым переговорам между Китаем и Соединёнными Штатами. Страны АСЕАН призвали оба государства найти способ урегулировать ситуацию, которая сегодня переросла в полномасштабную торговую войну. На протяжении где-то последних 18 месяцев президент Трамп и председатель Си обменивались пошлинами на товары, импортируемые из стран друг друга. Шли переговоры о соглашении по целому ряду направлений вроде высоких технологий и государственных дотаций. И шли эти переговоры несколько месяцев, но в прошлом месяце окончательно провалились и вылились в угрозы новых пошлин.

Со стороны Пекина сегодня мы слышали, как китайские государственные СМИ заявили, что у страны есть силы и терпение, чтобы сражаться с США до конца. Здесь, в Гонконге, который является специальным административным районом КНР и теперь оказался зажат в торговом противостоянии между двумя странами, пристально следят за развитием ситуации. По словам одного аналитика, возможно — только возможно, — Китай может дрогнуть.

ЖАН-ПЬЕР КАБЕСТАН, Гонконгский баптистский университет: Если Си Цзиньпин пойдёт на уступки перед Дональдом Трампом в вопросах торговли,  то это потому, что у Китая сейчас появляется всё больше проблем, связанных с замедлением экономики, и потому, что американские санкции начинают наносить ощутимый урон китайской экономике.

ГРЕГ ПЭЛКОТ: Также существует мнение, что антипекинское и продемократическое протестное движение, за которым мы наблюдаем в Гонконге в течение последней пары недель, тоже может стать одной из тем переговоров между председателем КНР Си и президентом Трампом. Президент Трамп даже может использовать эти протесты как свою козырную карту в переговорах.

Возвращаясь к Северной Корее, этот вопрос, конечно же, тоже будет обсуждаться. Напомню, что китайский председатель Си только недавно посетил с визитом Пхеньян, только недавно говорил с Ким Чен Ыном и, как полагают, добился каких-то обещаний или уступок со стороны северокорейского лидера, которые теперь он представит за столом переговоров (с США. — ИноТВ). А это опять-таки может быть взаимосвязано со многими другими вопросами в рамках этой встречи.

Пока мы ждём, как будут разворачиваться события, скажу пару слов о последней вещи, о которой нам следует напомнить нашим зрителям: после переговоров с китайским лидером Си, после G20, президент Трамп направляется в Сеул на встречу с президентом Южной Кореи Муном и, возможно, как минимум, совершит отложенную ранее поездку в демилитаризованную зону, чтобы поближе взглянуть на ещё одного потенциального врага в регионе. 

Дата выхода в эфир 23 июня 2019 года. 

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источник
Fox News США Северная Америка
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