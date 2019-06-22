DWN: «Сделано во Вьетнаме» — Китай нашёл лазейку в обход американских пошлин

22:48 Сборная России по фехтованию выиграла медальный зачёт чемпионата Европы Сборная России по фехтованию победила в медальном зачёте чемпионата Европы, который прошёл в немецком Дюссельдорфе.

22:47 В ДНР заявили о ранении ребёнка в результате обстрела ВСУ В подконтрольной самопровозглашённой Донецкой народной республике Горловке 13-летняя девочка получила ранение в результате обстрела со стороны украинских военных.

22:37 Экс-футболист Савин о матче «Торпедо» — «Шеффилд»: это было круто Бывший футболист, а ныне телеведущий и блогер Евгений Савин поделился эмоциями от товарищеского матча между московским «Торпедо» и английским «Шеффилдом».

22:35 В ЦИК отказались регистрировать Компартию Украины на выборы в Раду Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала Коммунистической партии Украины в регистрации её избирательного списка на внеочередных выборах Верховной рады.

22:19 Сборная России лидирует в медальном зачёте после первого дня Европейских игр Сборная России заняла первое место в медальном зачёте Европейских игр 2019 года в Минске после стартового дня соревнований.

22:14 Трамп объявил о введении санкций против Ирана 24 июня Президент США Дональд Трамп заявил, что 24 июня американские власти введут против Ирана новые санкции.

22:06 В Камбодже в результате обрушения здания погибли 13 человек На юге Камбоджи 13 человек погибли в результате обрушения строящегося здания.

22:00 Россиянка Оноприенко стала чемпионкой ЕИ-2019 по самбо в категории до 64 кг Российская самбистка Екатерина Оноприенко завоевала золото в весовой категории до 64 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.

21:54 СМИ сообщили о стычке между демонстрантами и оппозиционерами в Тбилиси РИА Новости сообщило, что между группой участников акции протеста в Тбилиси и оппозиционерами произошла стычка.

21:50 Российские шпажистки стали вторыми на ЧЕ по фехтованию Женская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала серебро чемпионата Европы в немецком Дюссельдорфе.

21:41 Российский самбист Перепелюк завоевал золото ЕИ-2019 в категории до 82 кг Россиянин Андрей Перепелюк победил на соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 82 кг в рамках Европейских игр 2019 года в Минске.

21:34 Украина и НАТО договорились усилить обмен разведданными Руководители военных разведок украинского Министерства обороны и Североатлантического альянса договорились о «значительном увеличении объёмов обмена» разведывательными данными.

21:33 Акробаты Аксёнова и Старцев стали вторыми в балансовых упражнениях на ЕИ-2019 Россияне Виктория Аксёнова и Кирилл Старцев завоевали серебро в балансовых упражнениях в соревнованиях по спортивной акробатике среди смешанных пар на Европейских играх 2019 года в Минске.

21:21 Дзюдоистка Межецкая стала чемпионкой Европейских игр Россиянка Дарья Межецкая завоевала золото на соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 57 кг в рамках Европейских игр в Минске.

21:19 Почти 12 тысяч человек приняли участие в акции «жёлтых жилетов» во Франции Очередная акция протеста «жёлтых жилетов» собрала около 11,8 тыс. человек по всей Франции.

21:06 Клецков стал бронзовым призёром ЕИ-2019 по самбо в весовой категории до 68 кг Российский самбист Никита Клецков занял третье место в весовой категории до 68 кг на Европейских играх в Минске.

21:06 В Кривом Роге мужчина бросил гранату в прохожего из-за ссоры В украинском Кривом Роге мужчина бросил гранату РГД-5 в прохожего из-за возникшего между ними конфликта.

20:56 Самбистка Казенюк завоевала золото Европейских игр в весовой категории до 56 кг Россиянка Татьяна Казенюк победила на соревнованиях по самбо в весовой категории до 56 кг в рамках Европейских игр в Минске.

20:54 В Красноярском крае возбудили дело из-за гибели четырёх человек в ДТП МВД возбудило уголовное дело по факту столкновения трёх автомобилей в Красноярском крае, в результате которого погибли четыре человека. Об этом информирует пресс-центр ГУ МВД по региону.

20:44 В США подтвердили сокращение срока заключения Бутиной Федеральное бюро тюрем США подтвердило информацию о том, что срок заключения осуждённой в США россиянки Марии Бутиной сократили, и теперь она выйдет на свободу 25 октября.

20:41 «Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.

20:34 В США автомобиль врезался в колонну мотоциклистов В американском штате Нью-Хэмпшир автомобиль врезался в колонну мотоциклистов.

20:24 Российский самбист Хертек стал вторым на Европейских играх в весовой категории до 57 кг Россиянин Саян Хертек завоевал серебро в весовой категории до 57 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.

20:14 Саакашвили предложил сократить состав Рады до 150 депутатов Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил сократить состав Верховной рады до 150 депутатов.

20:02 В Грузии арестовали более 120 участников протестов в Тбилиси Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что 121 человек из более чем 300 задержанных после акции протеста возле парламента в Тбилиси приговорён к административному аресту.

20:00 Российская самбистка Амбарцумян завоевала бронзу Европейских игр в категории до 72 кг Российская самбистка Галина Амбарцумян завоевала бронзу в весовой категории до 72 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.

19:51 В Госдуме оценили готовность Трампа стать «лучшим другом» Ирана Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что он готов стать «лучшим другом» Ирана при условии, что иранские власти откажутся от ядерного оружия.

19:50 Женская сборная России по баскетболу 3×3 разгромила Италию и вышла в 1/4 финала ЕИ-2019 Женская сборная России по баскетболу 3×3 одержала крупную победу в матче группового этапа Европейских игр 2019 года в Минске.

19:50 США обнародовали план по развитию Палестины Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание».

19:42 В Госдуме оценили обвинение в адрес властей Украины по ситуации в Донбассе Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал RT заявление украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», в котором нынешние власти страны обвиняются в отсутствии шагов по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

19:38 Бондарева стала чемпионкой Европейских игр по самбо в категории до 48 кг Российская самбистка Елена Бондарева завоевала золото в весовой категории до 48 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.

19:36 МВД Грузии возбудило дело из-за нападения на журналистов «России 24» Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на съёмочную группу телеканала «Россия 24» в Тбилиси. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на министерство.

19:31 Самбистка Балашова заняла третье место в категории свыше 80 кг на ЕИ-2019 Россиянка Анна Балашова завоевала бронзу соревнований по самбо в весовой категории свыше 80 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.

19:23 Бутиной сократили срок заключения на 10 дней Россиянке Марии Бутиной, осуждённой в США, сократили срок тюремного заключения на десять дней. Она выйдет на свободу 25 октября. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

19:19 Дзюдоистка Кузютина завоевала серебро в весовой категории до 52 кг на ЕИ-2019 Россиянка Наталья Кузютина стала второй на соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 52 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.

19:11 Борис Джонсон высказался по поводу выплаты отступных ЕС за брексит Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон высказал своё мнение по поводу выплаты отступных Европейскому союзу за брексит.

19:01 Самбист Черноскулов стал бронзовым призёром Европейских игр Россиянин Альсим Черноскулов завоевал бронзу Европейских игр 2019 года по самбо в весовой категории до 100 кг.

18:58 Трамп заявил о готовности стать «лучшим другом» Ирана Президент США Дональд Трамп заявил, что готов стать «лучшим другом» Ирана.

18:57 Жертвами ДТП в Забайкальском крае стали четыре человека В результате столкновения двух автомобилей в Забайкальском крае погибли четыре человека, ещё шестеро пострадали. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на ГИБДД России.

18:52 Гимнастка Дина Аверина завоевала золото в индивидуальном многоборье на ЕИ-2019 Россиянка Дина Аверина стала чемпионкой Европейских игр 2019 года в Минске, победив в индивидуальном многоборье в рамках соревнований по художественной гимнастике.

18:47 В Госдуме оценили сообщение украинской полиции о подкупе избирателей Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев прокомментировал RT сообщение полиции Харьковской области о том, что сотрудники правоохранительных органов Украины зафиксировали попытку подкупа избирателей коробками с лекарствами в Харькове.

18:37 Россия потребовала от Грузии обеспечить безопасность российских журналистов Министерство иностранных дел России после нападения грузинских националистов на сотрудников телеканала «Россия 24» в Тбилиси потребовало от властей Грузии обеспечить безопасность российских журналистов.

18:36 Дзюдоистка Долгова заняла второе место на Европейских играх Россиянка Ирина Долгова завоевала серебро на соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 48 кг в рамках Европейских игр 2019 года в Минске.

18:29 Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной экс-главы Кипра Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента Кипра Димитриса Христофиаса.

18:23 МИД заявил о желании США сделать ядерные боезаряды средством шантажа Заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Артём Кожин заявил, что США готовы сделать ядерные боезаряды малой мощности средством шантажа других стран.

18:22 Женская сборная России проиграла Австралии в четвертьфинале ЧМ по баскетболу 3×3 Женская сборная России по баскетболу 3×3 потерпела поражение от Австралии в матче 1/4 финала чемпионата мира в Амстердаме.

18:16 Власти Украины обвинили в отсутствии шагов по урегулированию ситуации в Донбассе Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, в котором обвинила нынешние власти страны в отсутствии шагов по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

18:11 Медведев уступил Симону и не смог выйти в финал турнира ATP в Лондоне Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от француза Жиля Симона в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в столице Великобритании Лондоне.

18:06 МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Московской области В Московской области и местами в Москве до конца 22 июня ожидаются гроза и сильный ветер. Об этом информирует пресс-служба МЧС России со ссылкой на прогноз синоптиков Гидрометцентра.