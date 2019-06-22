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DWN: «Сделано во Вьетнаме» — Китай нашёл лазейку в обход американских пошлин

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Китай продаёт в США товары с этикеткой «Сделано во Вьетнаме», чтобы не платить высокую пошлину, сообщает Deutsche Wirtschafts Nahcrichten. Власти Ханоя обнаружили десятки поддельных сертификатов и теперь опасаются, что из-за фальшивых надписей американцы наложат санкции на Вьетнам.
DWN: «Сделано во Вьетнаме» — Китай нашёл лазейку в обход американских пошлин
Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин поставил перед собой амбициозную цель: к 2025 г. он хочет превратить надпись «Сделано в Китае» не в синоним дешёвых, низкокачественных товаров, а символ высококачественной продукции, пишет Deutsche Wirtschafts Nahcrichten. Но на фоне торговой войны с США некоторым китайским экспортёрам пришлось наоборот отказаться от указания реального места производства своих товаров, чтобы обойти американские пошлины.

Вьетнамское правительство обнаружило десятки поддельных сертификатов «Сделано во Вьетнаме», которые принадлежат китайским компаниям, продолжает издание. Власти страны заявляют, что экспортёры из Поднебесной незаконно перенаправляют заказы через Вьетнам после того как в прошлом месяце глава Белого дома Дональд Трамп увеличил пошлины на китайские товары с 10% до 25%. К примеру, они поставляют в США фанеру через Вьетнам.

Вьетнамцы опасается, что из-за фальшивых этикеток американцы наложат на них санкции. Поэтому в Ханое предлагают повысить штрафы за мошенничество в сфере торговли. Также существуют предположения, что за резким подъёмом вьетнамского экспорта в США стоят как раз китайцы. В первом квартале 2019 года объем поставляемой в Америку продукции увеличился на 40%, в то время как китайский экспорт уменьшился на 14%.

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Deutsche Wirtschafts Nachrichten Германия Европа
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Белый дом Вьетнам Дональд Трамп Китай Си Цзиньпин США торговля
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