New York Times: Трамп разрушает величие Америки изнутри

Президент Дональд Трамп своими действиями нарушает равновесие в работе демократических институтов Соединённых Штатов, пишет Тимоти Иган, обозреватель The New York Times. Начиная от Министерства юстиции и заканчивая Министерством обороны, Трамп подрывает основные принципы, на которых держится страна, и идёт вразрез с Конституцией США.

Соединённые Штаты стали более холодным и озлобленным местом, потому что сенаторы-республиканцы скорее готовы «подхалимничать перед тираном», чем отстаивать провозглашённые некогда принципы, заявил обозреватель The New York Times Тимоти Иган. Такое угодничество перед Трампом приводит к полной потере самоуважения, потому что ради него приходится лгать и скрывать факты или, фигурально выражаясь, «зарывать Конституцию в могилу». Однако больше, чем коррумпированные политики, американцев должна волновать дестабилизация самих основ «великой демократии».

Как рассказывает Иган, этот процесс начался уже со второго дня президентства Трампа, когда он пытался заставить Национальную парковую службу признать, что толпа на его инаугурации была самой большой. Теперь же президент хочет возглавить торжества по случаю Дня независимости на Национальной аллее и политизировать этот считавшийся семейным праздник.

После фиаско на инаугурации Трамп перешёл к более крупным целям: судьям, военным, журналистам и чиновникам, благодаря которым США стали моделью компетентности и неподкупности государственных служб. Так, нового Генерального прокурора Уильяма Барра не заботит, какой непоправимый ущерб он наносит правде, справедливости и американскому образу жизни, его задача, по мнению обозревателя американской газеты, состоит в том, чтобы устраивать «личные вендетты» Трампа.

На следующей неделе в Палате представителей пройдёт голосование о неуважении к Конгрессу, выдвинутое против Барра, который использует Министерство юстиции в качестве «политического карательного отряда». Прокурор и дальше будет использовать закон только тогда, когда это ему выгодно, и попытается посадить в тюрьму тех чиновников, которые начали расследование о вмешательстве России в американские выборы. Тимоти Иган отмечает, что раньше многие судьи давали отпор самым странным и незаконным причудам Трампа, однако сейчас «эффект Трампа» дискредитирует «судей Обамы» и «Мексиканских» судей: либо ты с ним, либо ты против него.

Среди недавних коррупционных скандалов самым возмутительным стала попытка поддержать тщеславие президента с помощью вооружённых сил. Во время визита Трампа в Японию Белый дом захотел «убрать из вида» эсминец USS John S. McCain, чтобы президента не оскорбила фамилия его главного политического оппонента, которая также является синонимом жертвы всей страны во время войны во Вьетнаме (отец и сын Маккейны участвовали в кампании. — Ино ТВ). Патрик Шэнахан, и.о. министра обороны США, после этого инцидента заявил, что армия «не будет политизирована», однако, как считает обозреватель The New York Times, «поезд уже ушёл».

В религиозных делах президент также смог себя проявить. В прошлое воскресенье после игры в гольф Трамп заглянул в церковь в Вирджинии. По сообщениям Белого дома, он хотел, чтобы прихожане помолились за жертв недавней стрельбы, однако на самом деле их попросили молиться за него самого, что шокировало местного пастора.

В то же время, по сообщению американского издания, министр торговли Уилбур Росс использует подконтрольное ему Бюро переписи населения для того, чтобы усилить представительство белых немолодых мужчин среди выборщиков. Со дня на день Верховный суд должен решить, включать ли в перепись впервые с 1950 года предложенный Россом вопрос о гражданстве, из-за которого 6,5 млн. человек могут остаться неучтёнными. Такой вопиющий случай злоупотребления должностными полномочиями затрагивает не только число представителей и выборщиков, но и судьбу множества городов, которые зависят от федеральных субсидий.

В заключение Тимоти Иган напоминает, что перепись населения в Соединённых Штатах проходит с 1790 года, после того, как колонии освободились из-под власти короля. Составиленный ими нормативный документ предусматривает создание независимой судебной системы и законодательной власти для фиксирования законов, а также провозглашает, что ни один человек не может быть выше закона. Как пишет обозреватель The New York Times, для нынешнего главы правительства этот документ всего лишь бумажка.