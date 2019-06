Hill: Трамп планирует ввести в США новое чрезвычайное положение

Президент США Дональд Трамп планирует объявить новый режим чрезвычайного положения, сообщает The Hill. Подобное решение американский лидер намерен принять ради введения пошлин в отношении мексиканских товаров в ответ на неспособность соседнего государства сдержать потоки мигрантов из Центральной Америки.

Президент США Дональд Трамп планирует ввести в стране чрезвычайное положение, для того чтобы повысить тарифы в отношении Мексики в связи с потоком мигрантов из Центральной Америки, сообщает The Hill со ссылкой на проект соответствующего документа.



В тексте документа отмечается, что очередное чрезвычайное положение необходимо из-за «неспособности правительства Мексики принять эффективные меры по сокращению массовой миграции иностранцев, незаконно въезжающих в Соединённые Штаты через Мексику».



The Hill стало известно, что представители Белого дома и Министерства юстиции США обсудили идею на закрытом заседании с членами Республиканской партии. Однако неизвестно, получил ли документ одобрение. В администрации Трампа введение в стране чрезвычайного положения комментировать отказываются.



На прошлой неделе американский лидер пригрозил ввести пошлины в размере 5% на все товары из Мексики, которые будут расти на 5% каждый месяц вплоть до 1 октября, когда пошлины достигнут 25%.



Предпринять подобную меру Трампу позволит закон «О международных чрезвычайных экономических полномочиях» 1977 года, согласно которому президент может принять односторонние меры, чтобы противостоять «необычной и чрезвычайной угрозе» во время чрезвычайного положения в стране.



В проекте документа, оказавшегося в распоряжении The Hill, приводится девять примеров «неспособности» Мексики контролировать миграцию из государств Центральной Америки.



«Правительство США неоднократно просило правительство Мексики принять на себя ответственность и помочь сократить подобную массовую миграцию. Тем не менее правительство Мексики не предприняло достаточных действий для смягчения этой проблемы, позволило расшириться этому массовому вторжению и не смогло обезопасить свою южную границу», — приводит издание отрывок проекта.



В воскресенье в Вашингтон прибыла мексиканская делегация во главе с министром иностранных дел Марсело Эбрардом в надежде достигнуть соглашения и предотвратить введение тарифов, которые вступят в силу уже в понедельник, 10 июня.



Планы ввести новое чрезвычайное положение говорят о сомнениях Белого дома в том, что приказ о пошлинах сможет пройти юридическую проверку в рамках предыдущего режима, который был введён в феврале, полагает The Hill.