Focus Online: вводя пошлины на импорт из Мексики, Трамп объявляет войну автопрому США

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен поднять таможенные пошлины на импорт из Мексики до 25%. По версии немецкого журнала Focus Online, тем самым лидер Белого дома ведёт войну против собственного автопрома, потому что многие американские концерны производят автомобили в Мексике из соображений экономической выгоды. Также ввод пошлин ударит по многим иностранным автопроизводителям, в том числе немецким и азиатским.

Вводя таможенные пошлины на импорт из Мексики, Дональд Трамп ведёт войну против собственного автопрома, пишет немецкий журнал Focus Online.

Ещё совсем недавно казалось, что торговый мир в порядке: в четверг президент США дал импульс новому торговому соглашению USMCA с Канадой и Мексикой. Но уже через несколько часов Трамп поведал через Twitter роковую новость: он хочет поднять таможенные пошлины на импорт из Мексики до 25%, отмечает издание. Это скажется на немецких автопроизводителях — а также на собственной промышленности США.

Для многих производителей автомобилей Мексика — это своего рода продолжение заводского конвейера на североамериканском континенте. Там производители автомашин могут платить своим сотрудникам при сходной квалификации примерно четверть зарплат, которые получают их коллеги в США.

Из-за этого финансового преимущества Мексика на данный момент является четвёртым по величине экспортёром автомобилей после Германии, Японии и США. По данным Министерства экономики Мексики, примерно 70% производимых на её территории транспортных средств после этого отправляются в США. По информации Министерства торговли США, в прошлом году из Мексики были импортированы новые автомобили общей стоимостью свыше $52 млрд.

К производителям, заводы которых располагаются в Мексике, относятся такие американские автоконцерны, как Ford и General Motors, американо-итальянская компания Fiat Chrysler, азиатские Baic, Honda, Kia, Mazda, Nissan и Toyota, а также немецкие концерны Volkswagen и BMW. Многие из комплектующих, из которых в Мексике собирают автомобили, изготавливаются в США или Канаде и в процессе неоднократно пересекают границы.

Среди немецких производителей от действий Трампа больше всего пострадает Volkswagen. За прошлый год концерн поставил в США более 638 тыс. машин, почти половина которых была произведена в Мексике. Также пошлины скажутся на делах концерна BMW, который только недавно начал производство серии автомашин на новом мексиканском заводе.

В сегменте, производящем автомобили премиум-класса, концерны ещё могут переложить растущие расходы на покупателей. Для более дешёвых транспортных средств это не всегда возможно, учитывая жёсткую конкуренцию на рынке. Кроме того, таможенные пошлины сейчас особенно несвоевременны из-за спада в мировой экономике в сфере покупки продукции автомобильной промышленности, в то время как производители активно инвестируют средства в транспорт на электричестве и автоматизированное вождение.

Таможенные пошлины на продукцию из Мексики будут иметь существенные негативные последствия для предприятий в США, считает эксперт Фердинанд Дуденхёффер из университета Дуйсбурга-Эссена. Среди американских компаний особенно пострадают Fiat Chrysler и General Motors, у которых есть крупные заводы в Мексике, которые за прошлый год произвели 639 тыс. и свыше 830 тыс. автомобилей соответственно.

«После того как Трамп стал вести себя всё более непредсказуемо, производители автомобилей постепенно будут переносить производство своих авто на экспорт в Китай», — убеждён Дуденхёффер. По его мнению, политическая ситуация там более надёжна.

Между тем сами производители более осторожны в высказываниях, отмечает Focus Online. Так, представитель BMW лишь обратил внимание на то, что лишённый преград доступ на рынок является решающим фактором для ведения бизнеса в автомобильной промышленности. В Volkswagen отметили, что пока пошлины не вступили в силу, там предпочитают наблюдать за развитием ситуации. Компания только в январе вложила €700 млн в разработку электромобилей в США и получила за это похвалу от Трампа, напоминает немецкий журнал.