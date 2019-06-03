Focus Online: вводя пошлины на импорт из Мексики, Трамп объявляет войну автопрому США
Вводя таможенные пошлины на импорт из Мексики, Дональд Трамп ведёт войну против собственного автопрома, пишет немецкий журнал Focus Online.
Ещё совсем недавно казалось, что торговый мир в порядке: в четверг президент США дал импульс новому торговому соглашению USMCA с Канадой и Мексикой. Но уже через несколько часов Трамп поведал через Twitter роковую новость: он хочет поднять таможенные пошлины на импорт из Мексики до 25%, отмечает издание. Это скажется на немецких автопроизводителях — а также на собственной промышленности США.
Для многих производителей автомобилей Мексика — это своего рода продолжение заводского конвейера на североамериканском континенте. Там производители автомашин могут платить своим сотрудникам при сходной квалификации примерно четверть зарплат, которые получают их коллеги в США.
Из-за этого финансового преимущества Мексика на данный момент является четвёртым по величине экспортёром автомобилей после Германии, Японии и США. По данным Министерства экономики Мексики, примерно 70% производимых на её территории транспортных средств после этого отправляются в США. По информации Министерства торговли США, в прошлом году из Мексики были импортированы новые автомобили общей стоимостью свыше $52 млрд.
К производителям, заводы которых располагаются в Мексике, относятся такие американские автоконцерны, как Ford и General Motors, американо-итальянская компания Fiat Chrysler, азиатские Baic, Honda, Kia, Mazda, Nissan и Toyota, а также немецкие концерны Volkswagen и BMW. Многие из комплектующих, из которых в Мексике собирают автомобили, изготавливаются в США или Канаде и в процессе неоднократно пересекают границы.
Среди немецких производителей от действий Трампа больше всего пострадает Volkswagen. За прошлый год концерн поставил в США более 638 тыс. машин, почти половина которых была произведена в Мексике. Также пошлины скажутся на делах концерна BMW, который только недавно начал производство серии автомашин на новом мексиканском заводе.
В сегменте, производящем автомобили премиум-класса, концерны ещё могут переложить растущие расходы на покупателей. Для более дешёвых транспортных средств это не всегда возможно, учитывая жёсткую конкуренцию на рынке. Кроме того, таможенные пошлины сейчас особенно несвоевременны из-за спада в мировой экономике в сфере покупки продукции автомобильной промышленности, в то время как производители активно инвестируют средства в транспорт на электричестве и автоматизированное вождение.
Таможенные пошлины на продукцию из Мексики будут иметь существенные негативные последствия для предприятий в США, считает эксперт Фердинанд Дуденхёффер из университета Дуйсбурга-Эссена. Среди американских компаний особенно пострадают Fiat Chrysler и General Motors, у которых есть крупные заводы в Мексике, которые за прошлый год произвели 639 тыс. и свыше 830 тыс. автомобилей соответственно.
«После того как Трамп стал вести себя всё более непредсказуемо, производители автомобилей постепенно будут переносить производство своих авто на экспорт в Китай», — убеждён Дуденхёффер. По его мнению, политическая ситуация там более надёжна.
Между тем сами производители более осторожны в высказываниях, отмечает Focus Online. Так, представитель BMW лишь обратил внимание на то, что лишённый преград доступ на рынок является решающим фактором для ведения бизнеса в автомобильной промышленности. В Volkswagen отметили, что пока пошлины не вступили в силу, там предпочитают наблюдать за развитием ситуации. Компания только в январе вложила €700 млн в разработку электромобилей в США и получила за это похвалу от Трампа, напоминает немецкий журнал.
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