Newsweek: кандидат в президенты США усомнился, что Трамп уйдёт с поста добровольно

Трамп не станет признавать своё поражение, если он проиграет на выборах 2020 года. Такое мнение высказал кандидат в президенты от Республиканской партии и экс-губернатор Массачусетса Уильям Уэлд. По мнению политика, действующий американский лидер стремится к тому, чего так опасались основатели США, а именно «стать королём», передаёт Newsweek.

Если Дональд Трамп потерпит поражение на выборах 2020 года, он не покинет Овальный кабинет по собственной воле. Такое мнение в эфире телеканала HBO высказал кандидат в президенты США и бывший губернатор Массачусетса Уильям Уэлд, передаёт Newsweek.

Издание поясняет, что накануне Уэлд, который участвует в следующей президентской гонке в качестве кандидата от Республиканской партии, был гостем шоу «Реальное время с Биллом Маром». Ведущий поинтересовался: «На ваш взгляд, если Трамп проиграет, он уйдёт?»

«Недобровольно. Он поспешит заявить: «Это была договорная игра, поэтому я остаюсь», — ответил Уэлд. При этом политик добавил, что Минюст и другие государственные органы США подобного не потерпят.

Но Мар засомневался, что существующая в США система заставит президента признать проигрыш. По его словам, пока люди рассуждают о том, что госорганы не потерпят подобное поведение Трампа, он «всё больше и больше превращается в диктатора».

Уэлд согласился с ведущим. «Вполне очевидно, что он (Трамп. — ИноТВ) хочет того, чего составители нашей конституции старательно пытались избежать, а именно стать королём. Он любит автократов и вращается в их кругах», — отметил экс-губернатор.

Он напомнил, что действующий глава Белого дома неоднократно называл свободную прессу «врагом народа». Кроме того, по его мнению, президент «нарушил присягу», отказавшись сотрудничать с расследующим его деятельность конгрессом.

В прошлом Трамп уже делал явно шуточные заявления о том, что он может не ограничиться двумя президентскими сроками. Кроме того, он хвалил главу Китая Си Цзиньпина: «Он стал пожизненным президентом. Пожизненным президентом… Я думаю, это великолепно. Возможно, мы сами такое попробуем когда-нибудь».

Впрочем, позднее Трамп признавался, что не собирается менять срок президентских полномочий. «Я считаю, что восьмилетний лимит — это хорошо, а не плохо», — говорил он в одном из своих интервью, обращает внимание Newsweek.