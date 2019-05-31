Vanity Fair: Трамп случайно признал правду, а потом вернулся в свою альтернативную реальность

Дональд Трамп в своём твите проговорился, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года, однако через час в ответ на вопросы журналистов вернулся к своей старой стратегии не признавать поддержки Кремля, сообщает Vanity Fair. Как отмечает издание, такое отрицание проблемы с русскими хакерами может препятствовать её устранению к следующей президентской кампании, на которой Трамп пообещал не обращаться за помощью к иностранным государствам.

Вмешательство России в выборы 2016 года обесценивает неожиданную победу Трампа, поэтому неуверенный в себе президент постоянно ставит под сомнение разоблачения своих собственных спецслужб, в том числе во время пресс-конференции с Владимиром Путиным в прошлом году, пишет Vanity Fair. По словам Трампа, все обвинения являются попыткой демократов оправдаться за проигранные выборы. «Когда-нибудь, — приводит издание твит президента, который он опубликовал ранее в этом году, — СМИ перестанут публиковать фейковые новости и сообщат, что на самом деле Дональд Трамп был ВЕЛИКИМ кандидатом!»

Однако, язвительно отмечает американский журнал, за три года крупицы правды, должно быть, всё же смогли достичь «необычайно тупоголового» президента. Утром в четверг Трамп якобы открыто признал, что Кремль помог ему в президентской гонке против Клинтон. Vanity Fair цитирует его твит: «Россия, Россия, Россия! Вот и всё, что слышно с самого начала их инсценировки с охотой на ведьм… И вот теперь Россия исчезла, потому что я ничего не имел общего с Россией, помогавшей мне быть избранным».

Как рассказывает издание, такое признание могли бы счесть за личностный рост, если бы президент быстро не отказался от своих слов. Видимо, осознав, что поставил под угрозу одну из своих главных тем для обсуждения, менее чем через час Дональд Трамп сердито отрицал поддержку извне, отвечая на вопросы журналистов перед Белым домом: «Россия не помогла мне избраться… Знаете, кто мне помог? Я сам».

К противоречивым заявлениям Трампа добавляется неясная позиция его администрации по этому вопросу. Так, директор Национальной разведки Дэн Коутс предупредил, что русские хакеры до сих пор наносят вред американской избирательной системе, тогда как президент, по выражению составителя статьи, «прячет голову в песок». Сам Трамп поочерёдно то признавал вмешательство России, то категорически его отрицал, в частности, на встрече с Путиным в 2018 году. «Он (Путин. — Ино ТВ) просто сказал, что это не Россия, — вспоминает американское издание комментарий президента. — Я скажу так: я не вижу причин для того, чтобы это была Россия».

По мнению обозревателя Vanity Fair, лидер демократической страны из тщеславия не желает подтверждать факт помощи от России, пусть и непреднамеренной. Это даже забавно, но, предостерегает издание, может привести к опасным последствиям: по сообщениям, «хрупкое эго» Трампа уже не раз препятствовало усилиям правительства по предотвращению будущих хакерских атак. Однако, как не без иронии пишет журнал, по этому поводу американцам можно не беспокоиться: в свете следующих выборов в 2020 году Дональд Трамп зарёкся от помощи иностранных государств — не из-за того, что это неправильно с моральной точки зрения, а потому, что он «большой мальчик, который сам может это сделать».