CNN: молчун Мюллер наконец-то подал голос — но так ничего и не сказал

Многих американцев не один год мучал вопрос: каков на самом деле голос специального прокурора минюста США Роберта Мюллера? Как отмечается в репортаже CNN, Мюллер за почти два года расследования «российского дела» ни разу не выступал публично. И вот, тайна наконец раскрыта — однако теперь уже бывший спецпрокурор не только не ответил на вопросы журналистов, но ещё и пообещал больше не выступать.
После почти двух лет «обета молчания», нам наконец довелось услышать голос спецпрокурора Роберта Мюллера. О громкой реакции на обретение чиновником дара речи расскажет наш корреспондент Джинни Мус.
Этот человек настолько немногословен, что брошенную им фразу «Без комментариев» один канал подал как срочные новости.
ЖУРНАЛИСТ: Вы дадите показания в конгрессе, сэр?
РОБЕРТ МЮЛЛЕР, спецпрокурор минюста США:Без комментариев.
ДИКТОР: Узнаете ли вы его по голосу? Вы вообще когда-нибудь слышали, чтобы он выступал?
ДЖИННИ МУС, корреспондент CNN:Мюллер два года был настоящей Гретой Гарбо (американская актриса, сделавшая карьеру в немом кино и ставшая одной из немногих звёзд, успешно перешедших в «звуковую эру». — ИноТВ) в мире спецпрокуроров: только немое кино, никакого звука.
Отсюда и возник вопрос:
ДИКТОР: Заговорит ли Гарбо?
И Гарбо всё-таки заговорила.
ГРЕТА ГАРБО: Принесите мне виски.
Между тем, кое-кто ещё заранее стал задаваться вопросом, какой же у Роберта Мюллера голос? Кто-то писал в «Твиттере»: «Что-нибудь похожее на Барри Уайта» (американский музыкант. — ИноТВ). Другие думали, что как у Сэма Эллиота (американский актёр. — ИноТВ).
НЕЗНАКОМЕЦ, персонаж Сэма Эллиота из фильма «Большой Лебовски»: Ну, как-нибудь пересечёмся.
А ещё кто-то вопрошал: «А вдруг у Роберта Мюллера голос ещё выше, чем у Джареда Кушнера?». Голос последнего, кстати, тоже долгое время служил предметом пересудов.
ДЖОН ОЛИВЕР, сатирик: Так какой-же у него всё-таки голос?
Джаред тоже в итоге обрёл голос…
ДЖАРЕД КУШНЕР, зять и советник Дональда Трампа:Этот метод работает, и это очень волнительно.
… а вот когда наконец заговорил Роберт Мюллер, говорил он о том, что больше говорить не будет.
РОБЕРТ МЮЛЛЕР: Я ожидаю — и надеюсь, — что сегодня будет единственный раз, когда я буду говорить с вами в такой обстановке.
«Я один думал, что голос Роберта Мюллера будет похож на голос Иэна Маккелена?» —писал ещё один пользователь «Твиттера».
ГЕНДАЛЬФ, персонаж Иэна Маккелена из фильма «Властелин колец»: Ты не пройдёшь!
Ещё один твит: «Кто-нибудь ещё ждал, что Мюллер заговорит голосом Роберта де Ниро?»
РОБЕРТ ДЕ НИРО в образе Роберта Мюллера: Погодите-ка секунду…
Ну да, де Ниро ведь всё-таки исполнял его роль.
АЛЕК БОЛДУИН в образе Дональда Трампа: Никакого сговора и никакого препятствования правосудию. А значит — don’t stop me now!
Уже давно человек, который отказывался говорить, не вызывал столько разговоров — так не было со времён Моники Левински.
АМЕРИКАНКА: А кто вообще слышал её голос? Мы же его не слышали!
Но хотя Мюллер всё-таки заговорил, отвечать на вопросы он отказался.
РОБЕРТ МЮЛЛЕР: Пожалуйста, никаких вопросов.
Некоторым, впрочем, не угодишь. «Я вот недоволен, что услышал голос Мюллера. Мне нравилось, когда тайна была», — признаётся один пользователь.
ВОЛШЕБНИК СТРАНЫ ОЗ: Великий и Ужасный Оз всё сказал!
ЭЛЛИ: Кто вы?
Ну а Великий и Ужасный Мюллер теперь вернулся на своё место за занавеской.
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