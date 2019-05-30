CNN: молчун Мюллер наконец-то подал голос — но так ничего и не сказал

Многих американцев не один год мучал вопрос: каков на самом деле голос специального прокурора минюста США Роберта Мюллера? Как отмечается в репортаже CNN, Мюллер за почти два года расследования «российского дела» ни разу не выступал публично. И вот, тайна наконец раскрыта — однако теперь уже бывший спецпрокурор не только не ответил на вопросы журналистов, но ещё и пообещал больше не выступать.

После почти двух лет «обета молчания», нам наконец довелось услышать голос спецпрокурора Роберта Мюллера. О громкой реакции на обретение чиновником дара речи расскажет наш корреспондент Джинни Мус.



Этот человек настолько немногословен, что брошенную им фразу «Без комментариев» один канал подал как срочные новости.



ЖУРНАЛИСТ: Вы дадите показания в конгрессе, сэр?



РОБЕРТ МЮЛЛЕР, спецпрокурор минюста США: Без комментариев.



ДИКТОР: Узнаете ли вы его по голосу? Вы вообще когда-нибудь слышали, чтобы он выступал?



ДЖИННИ МУС, корреспондент CNN: Мюллер два года был настоящей Гретой Гарбо (американская актриса, сделавшая карьеру в немом кино и ставшая одной из немногих звёзд, успешно перешедших в «звуковую эру». — ИноТВ) в мире спецпрокуроров: только немое кино, никакого звука.



Отсюда и возник вопрос:



ДИКТОР: Заговорит ли Гарбо?



И Гарбо всё-таки заговорила.



ГРЕТА ГАРБО: Принесите мне виски.



Между тем, кое-кто ещё заранее стал задаваться вопросом, какой же у Роберта Мюллера голос? Кто-то писал в «Твиттере»: «Что-нибудь похожее на Барри Уайта» (американский музыкант. — ИноТВ). Другие думали, что как у Сэма Эллиота (американский актёр. — ИноТВ).



НЕЗНАКОМЕЦ, персонаж Сэма Эллиота из фильма «Большой Лебовски»: Ну, как-нибудь пересечёмся.



А ещё кто-то вопрошал: «А вдруг у Роберта Мюллера голос ещё выше, чем у Джареда Кушнера?». Голос последнего, кстати, тоже долгое время служил предметом пересудов.



ДЖОН ОЛИВЕР, сатирик: Так какой-же у него всё-таки голос?



Джаред тоже в итоге обрёл голос…



ДЖАРЕД КУШНЕР, зять и советник Дональда Трампа: Этот метод работает, и это очень волнительно.



… а вот когда наконец заговорил Роберт Мюллер, говорил он о том, что больше говорить не будет.



РОБЕРТ МЮЛЛЕР: Я ожидаю — и надеюсь, — что сегодня будет единственный раз, когда я буду говорить с вами в такой обстановке.



«Я один думал, что голос Роберта Мюллера будет похож на голос Иэна Маккелена?» —писал ещё один пользователь «Твиттера».



ГЕНДАЛЬФ, персонаж Иэна Маккелена из фильма «Властелин колец»: Ты не пройдёшь!



Ещё один твит: «Кто-нибудь ещё ждал, что Мюллер заговорит голосом Роберта де Ниро?»



РОБЕРТ ДЕ НИРО в образе Роберта Мюллера: Погодите-ка секунду…



Ну да, де Ниро ведь всё-таки исполнял его роль.



АЛЕК БОЛДУИН в образе Дональда Трампа: Никакого сговора и никакого препятствования правосудию. А значит — don’t stop me now!



Уже давно человек, который отказывался говорить, не вызывал столько разговоров — так не было со времён Моники Левински.



АМЕРИКАНКА: А кто вообще слышал её голос? Мы же его не слышали!



Но хотя Мюллер всё-таки заговорил, отвечать на вопросы он отказался.



РОБЕРТ МЮЛЛЕР: Пожалуйста, никаких вопросов.



Некоторым, впрочем, не угодишь. «Я вот недоволен, что услышал голос Мюллера. Мне нравилось, когда тайна была», — признаётся один пользователь.



ВОЛШЕБНИК СТРАНЫ ОЗ: Великий и Ужасный Оз всё сказал!



ЭЛЛИ: Кто вы?



Ну а Великий и Ужасный Мюллер теперь вернулся на своё место за занавеской.



Джинни Мус, CNN, Нью-Йорк.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 30 мая 2019 года.