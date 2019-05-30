WP: Мюллер намекнул на необходимость объявления импичмента Трампу

Впервые за более чем два года специальный прокурор США Роберт Мюллер нарушил молчание в отношении расследования связей президента страны с Россией, заверив, что просто не может выдвинуть обвинения против Дональда Трампа, пишет The Washington Post. Тем не менее он не только не оправдал Трампа, но и вновь обвинил Россию во вмешательстве в выборы 2016 года.

На протяжении двух лет специальный прокурор США Роберт Мюллер предпочитал хранить молчание относительно хода расследования связей президента Дональда Трампа с Россией. Однако в среду он, наконец, предстал перед публикой, чтобы заявить, что «больше не желает об этом говорить», пишет The Washington Post.

«Доклад — это и есть моё свидетельство», — отметил, выступая перед журналистами, Мюллер, добавив, что они «тщательно обдумывали формулировки и работа говорит сама за себя».

На фоне подобных заявлений прокурора особенно бросается в глаза, что в одном случае он всё же отступил от языка доклада — в том, что касается преступлений Трампа.

«Президент не может быть обвинён в совершении преступлений в тот период, когда он находится на посту. Это противоречит конституции даже в том случае, если бы обвинения были выдвинуты втайне», — заявил Мюллер.

Он также отметил, что «конституция требует другого процесса, чем тот, который действует в системе уголовного правосудия, чтобы официально обвинить президента в нарушениях», недвусмысленно намекая на импичмент.

И если это не было предложением конгрессу объявить импичмент Трампу, то точно было попыткой убедить всех, что Мюллер не выдвинул обвинения против президента только потому, что просто не мог этого сделать.

Кроме того, The Washington Post отмечает: так как Мюллер осторожно подходит к выбору слов, важно обратить внимание на то, какое слово в среду он не использовал совсем — «сговор». Вместо этого он косвенно упрекал Трампа, который отрицает российское вмешательство в президентские выборы 2016 года.

«Российские офицеры разведки, которые являются частью российской армии, предприняли согласованную атаку на нашу политическую систему, — заверил Мюллер. — Они использовали сложные киберметоды для взлома компьютеров и сетей, используемых в кампании Хиллари Клинтон. Они украли личную информацию, а затем выпустили эту информацию под фальшивыми именами в интернете, а также через организацию WikiLeaks. Эта операция разработана и рассчитана таким образом, чтобы вмешаться в наши выборы и нанести ущерб кандидату в президенты».

The Washington Post отмечает, что после обнародования итогов расследования Мюллер надеялся, что в США серьёзно отнесутся к российскому вмешательству, однако Трамп над этим лишь посмеялся.

На выступление Мюллера Трамп отреагировал в свойственной ему манере. Американский лидер вновь настоял на отсутствии сговора и предложил расследовать шпионаж ФБР и Министерства юстиции США за его избирательной кампанией при бывшем президенте Бараке Обаме.