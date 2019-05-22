Nation: может, Россия и вмешивалась в американские выборы, но США дадут ей фору

В США тема российского вмешательства в президентские выборы 2016 года получила настолько широкое освещение, что затмила десятилетия применения подобной практики самим Вашингтоном, пишет The Nation. Журнал отмечает, что известно о 81 случае вмешательства США в дела других стран, тогда как Россия или СССР замешаны лишь в 36.

Реакция американцев на расследование специального прокурора Роберта Мюллера вмешательства России в выборы 2016 года была настолько впечатляющей, что можно подумать, они не знают о масштабах вмешательства США во внутренние дела других стран, пишет The Nation.



Издание отмечает, что Россия всё же вмешивалась в выборы, будь то при помощи «парочки реклам в Facebook», как полагает старший советник президента США Джаред Кушнер, или «масштабно и систематически», как заявляет Мюллер. С исторической точки зрения, подобная практика для России не в новинку. С 1946-го по 2000 год Москва вмешивались в 36 избирательных кампаний по всему миру.



Однако российские агенты не приезжали в штаб-квартиру Республиканской партии, чтобы внести многомиллионный вклад в победу её кандидата на выборах, потому что это были агенты ЦРУ во время итальянских выборов 1948 года.



Советники российского лидера Владимира Путина не поддерживали контакты с высокопоставленными американскими военными, чтобы организовать переворот и убить президента Барака Обаму. Верно, так как это был советник бывшего президента США Ричарда Никсона Генри Киссинджер, тесно взаимодействовавший с чилийскими военными, которые в сентябре 1973 года устроили переворот. В итоге к власти вместо законно избранного президента Сальвадора Альенде, погибшего при штурме президентского дворца, пришёл Аугусто Пиночет.



Россия даже не пыталась добиться смены режима в США, для того чтобы уничтожить американское оружие массового поражения и посадить марионеточное правительство. Всё это пыталось проделать с Ираком правительство бывшего президента Джорджа Буша — младшего после теракта 11 сентября 2001 года.



The Nation настаивает, что эти примеры — лишь малая доля «бесконечного перечня событий, о которых не было упомянуто в докладе Мюллера». Так, Вашингтон значительно опережает Москву по данному показателю, попытавшись повлиять на внутреннюю политику другого государства 81 раз.



Иными словами, во время холодной войны обе страны в сумме вмешивались приблизительно в каждые девятые выборы примерно в 60 странах мира. Более того, лишь в семи случаях речь идёт об одной и той же стране в одно и то же время.



Из девяти американских администраций времён холодной войны пальма первенства принадлежит администрации Дуайта Эйзенхауэра, при котором известно 30 таких случаев. Меньше всего вмешательств в дела других стран пришлось на время руководства США Джеральдом Фордом — всего три.



При этом, несмотря на некоторые успехи, множество попыток переворота, особенно в странах Восточного блока, потерпели неудачу или принесли больше вреда, чем пользы их жителям, а также мало выгоды самим США.



После распада СССР США сочли, что остались «единственной сверхдержавой», которой принадлежит мир, а значит, больше нет необходимости вмешиваться в дела других стран. Однако теракт 11 сентября положил начало открытому вмешательству, и несколько из таких «вторжений», например в Афганистане, продолжаются и по сей день.



Вне зависимости от того, насколько удачным было российское вмешательство в президентские выборы 2016 года, это стало одной из самых обсуждаемых в США тем и ещё одним подтверждением «американской исключительности» в глазах жителей страны. Однако США лишь присоединились к длинному списку других государств, многие из которых оказались в нём по вине самого Вашингтона.