Американский журналист: российские архитекторы «теневой войны» стремятся парализовать США

Россия выяснила все слабости американцев, пишет корреспондент CNN Джим Шутто в своей статье для The Atlantic.

Военное командование Соединённых Штатов, официальные лица в сфере национальной безопасности, а также аналитики из американского разведсообщества убеждены: Россия — это враг, подчёркивает автор. Прямо сейчас она предпринимает агрессивные действия против США и их союзников в киберпространстве, в космосе и по всему миру в целом.

Но, как показывают соцопросы, общественность очень медленно приходит к подобным выводам. Трамп предоставил американцам мало поводов верить в то, что их президент видит в недавних действиях России угрозу.

Вся эта неопределённость является частью плана Владимира Путина, уверен Шутто. Замешательство Америки — это одновременно и результат, и главная цель качественно нового способа ведения войны, которую реализует Кремль. Эта кампания направлена против демократического, но при этом политически расколотого общества, экономика, медийная среда и избирательная система которого зависят от уязвимых электронных технологий.

Суть этой стратегии заключается в том, чтобы совершать атаки на интересы США, но делать это, не переходя ту черту, пересечение которой привело бы к военному ответу. При этом Москва пытается отодвигать эту черту дальше и дальше.

Цель этой «теневой войны» проста: создать то, что российский генерал Валерий Герасимов назвал «постоянно действующим фронтом на всей территории противостоящего государства», пишет Джим Шутто, ссылаясь на статью Герасимова «Ценность науки в предвидении» от 2013 года.

«В XXI веке прослеживается тенденция стирания различий между состоянием войны и мира. Войны уже не объявляются, а начавшись — идут не по привычному нам шаблону», — приводит автор отрывок из этой статьи.

Сегодня Россия, по словам Шутто, применяет этот непривычный шаблон одновременно на нескольких фронтах. Во времена холодной войны у Москвы было мало рычагов влияния, с помощью которых можно было манипулировать общественным мнением в США и вмешиваться в американские предвыборные кампании.

Однако появление и распространение соцсетей создало возможности для деятельности фабрик троллей, а плохо защищённые почтовые системы стали золотым дном для хакеров.

Россия, пишет Шутто, уже попыталась вмешаться в предвыборную кампанию 2018 года. Кроме того, имеются доказательства, говорящие о том, что Москва попытается сделать то же самое во время выборов 2020 года.

Между тем военные приготовления России также продолжаются. В космосе она, как утверждает автор, развернула вооружения, способные повредить или разрушить американские спутники, которые являются основой для множества систем, обеспечивающих военное и экономическое превосходство США в мире.

На море Москва развернула два новых класса подлодок. Их сложнее выследить, а, следовательно, они усиливают ядерную угрозу для американского побережья.

На суше, как утверждает автор, Россия «вторглась и оккупировала» территории таких суверенных государств, как Украина и Грузия. А в 2014 году она аннексировала* Крым.

Подход Запада к российской агрессии в Европе был просто бесполезным, сетует автор. Сегодня, несмотря на санкции США и публичное осуждение действий Москвы, Крым фактически является частью России, некоторые территории на востоке Украины остаются во многом под её контролем. Более того, в настоящее время она предлагает «этническим русским» в Донбассе получить российские паспорта, тем самым, возможно, закладывая фундамент для утверждения в регионе более официальной власти.

Входящие в НАТО страны Прибалтики опасаются, что они могут оказаться следующими, говорится в статье.

Соединённые Штаты с запозданием, но всё же начали изменять свою стратегию и оборону с учётом этих новых угроз.

Однако президент Трамп продемонстрировал гораздо меньше желания противостоять России, считает Джим Шиутто. Американский лидер неоднократно высказывал сомнения по поводу того, что Россия вообще является врагом. Согласно информации, поступающей из администрации Трампа, нежелание главы Белого дома противостоять российской угрозе отчасти обусловлено его точкой зрения, согласно которой признание российского вмешательства в выборы 2016 года преуменьшит значимость его победы в том голосовании.

«Специальный прокурор Роберт Мюллер, возможно, и признал Трампа невиновным в явном сговоре с Россией. Но сохраняющееся нежелание Трампа разбираться с российской угрозой может быть вредным для США и в той же мере полезным для России. И возможность того, что политические интриги приведут к парализации Америки, более чем устраивает архитекторов российской теневой войны», — подытоживает свою статью для The Atlantic Джим Шутто.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).