WT: Мюллер в докладе ссылается на СМИ — те, что против Трампа

В докладе спецпрокурора Роберта Мюллера присутствует множество ссылок на СМИ, но в основном это те издания, что пишут о Дональде Трампе в резко критичном ключе, отмечает журналист The Washington Times. И всё же, несмотря на такие отсылки, Мюллер не смог доказать присутствие сговора между американским президентом и Россией.

Как выяснил журналист The Washington Times, спецпрокурор Роберт Мюллер использовал СМИ для подкрепления своего доклада, причём в основном опирался он на те издания, что активно пережёвывали тему со сговором между Трампом и Кремлём, которая оказалась ложью.



Так, больше всего его сотрудники обращались к газете The New York Times. В докладе на 228 страниц это издание упоминается более 60 раз. Ещё как минимум 40 раз Мюллер ссылается на The Washington Post — ещё один сайт, который постоянно критикует Трампа. Главный антитрамповский телеканал CNN упоминается 12 раз, NBC News — 10 раз.



Сторонники Трампа отмечают, что эти СМИ делали необъективные репортажи, так что авторы доклада «сидели на строгой диете из либеральных сюжетов». Так, и The New York Times, и The Washington Times больше двух лет писали о сговоре Трампа с Кремлём и даже получали за это Пулицеровскую премию. Они сосредоточились на связях между помощниками Трампа и Россией, хотя некоторые и признавали, что прямых отношений между самим Трампом и, например, российской разведкой не существует.



В частности, Мюллер использовал цитаты из СМИ, чтобы показать, какая атмосфера царила в Вашингтоне, а также как Трамп выступал против него самого и его расследования.



Например, Мюллер приводит статьи The New York Times о бывшем директоре ФБР Джеймсе Коми, который передал газете свои записи, о чём он разговаривал с Трампом в личных беседах. Также там есть отсылки к интервью самого Трампа.



При этом, например, Мюллер также ссылается на СМИ, когда пишет, что советник Трампа Картер Пейдж был связан с российской государственной газовой компанией, и глава его команды Пол Манафорт работал на пророссийского президента Украины Виктора Януковича.



Отмечается в докладе и National Review — журнал, известный своим радикальным отношением к Трампу. Есть там и упоминание скандального «досье Кристофера Стила» с обвинениями в адрес Картера Пейджа, которые в ФБР так и не смогли подтвердить.



Однако хотя, например, в одной из статей CNN, на которую ссылался Мюллер, утверждается, что советники Трампа были в постоянном контакте с представителями России, сам спецпрокурор такой вывод не подтвердил и сговора не обнаружил. А какую-то информацию из статей этих изданий, которую позже опровергали, Мюллер и вовсе не стал включать в свой доклад, пишет The Washington Times.