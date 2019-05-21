Independent: призывы к импичменту Трампа навлекли на республиканца гнев однопартийцев

Из-за призывов к импичменту президента Дональда Трампа член палаты представителей США республиканец Джастин Амаш может потерять своё место в конгрессе, сообщает The Independent. Элита Республиканской партии обрушилась с критикой на Амаша, и теперь на его место претендует другой однопартиец, поддерживающий президента.

Джастин Амаш стал первым республиканским конгрессменом, публично призвавшим к импичменту президента Дональда Трампа. Однако из-за этого у политика прибавилось проблем, пишет международный обозреватель The Independent Крис Стивенсон.

По словам автора статьи, своими твитами, обвиняющими Трампа в «препятствовании правосудию» и поведении, за которое президент «может подвергнуться импичменту», Амаш, член палаты представителей от штата Мичиган, навлёк на себе гнев всей Республиканской партии.

По словам Амаша, в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера были выявлены «многочисленные примеры поведения, по всем элементам подходящего под понятие «препятствование правосудию». Любой человек, не являющийся президентом США, за подобное был бы отдан под суд, написал конгрессмен в соцсетях.

Однако генпрокурор Уильям Барр настаивает, что так называемые примеры не подпадают под «препятствование правосудию». К тому же в самом докладе Мюллера подчёркивается, что президент никак не связан со «сговором» с Россией по вопросу президентских выборов. На это Амаш ответил, что Барр неоднократно пытался «намеренно исказить» результаты работы команды спецпрокурора и дальше решение остаётся за конгрессом.

Однако теперь, после столь громких выступлений, на место Амаша претендует другой республиканец Джим Лоуер. «Я республиканец и поддерживаю Трампа, выступаю против абортов и за рабочие места, Вторую поправку и семейные ценности. Твиты Джастина Амаша, призывающие к импичменту президента Трампа, свидетельствуют о том, насколько он отрезан от действительности и насколько далёк от народа, который он представляет», — прокомментировал Лоуер.

В течение двух суток на Амаша обрушились с критикой самые сливки Республиканской партии. Так, глава национального комитета республиканцев Ронна Макдэниэл заявила, что политик «как попугай повторяет основные тезисы демократов по России». А лидер республиканского меньшинства палаты представителей Кевин Маккарти назвал заявления Амаша «тревожными» и выразил сомнения в принадлежности обвинителя к Республиканской партии. «Именно такого и стоит ждать от Джастина. Он никогда не поддерживал президента. И мне кажется, он просто хочет внимания», — цитирует The Independent Маккарти.

Демократы тоже высказали свои соображения по поводу Амаша. Как отметил сенатор Крис Кунс, «удивительно видеть, как конгрессмен-республиканец открыто говорит то, что многие полагают в частном порядке».