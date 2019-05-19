Эксперт Atlantico поставил под сомнение стратегию Трампа в отношении Путина

Тактика «хорошего и плохого полицейского», которую избрал Дональд Трамп в отношении Владимира Путина, может быть не слишком действенной, намекнул французский политолог Сириль Бре в интервью Atlantico. По мнению эксперта, американскому лидеру стоит понять, что Россия воспринимает только отношения с позиции силы и попытки примирения ценятся Москвой куда меньше.

Во время последних президентских выборов в США в 2016 году из-за позитивных оценок и комплиментов, которые Дональд Трамп постоянно отпускал Владимиру Путину, многие были уверены, что, стань республиканец американским лидером, Москва и Вашингтон мгновенно сблизятся. Однако этого не случилось, и политолог и преподаватель парижского Института политических исследований и автор проекта Eurasia Prospective Сириль Бре рассказал Atlantico почему.

По мнению аналитика, в первую очередь все пророссийские заявления Трампа были направлены на внутреннюю американскую аудиторию. Таким образом кандидат хотел выделиться на фоне своей соперницы демократки Хиллари Клинтон, открыто транслировавшей антироссийский настрой. Трамп же пытался создать себе образ сильного лидера, способного вести диалог с другими политиками на международной арене и продемонстрировать свой знаменитый прагматизм.

Как бы то ни было, сегодня, спустя три года, можно констатировать, что сближение Москвы и Вашингтона было зарублено на корню. Этому способствовало как расследование российского «вмешательства» в американские выборы, так и ряд структурных расхождений в позициях двух стран по многим внешнеполитическим вопросам, включая Сирию, отношения с Китаем и последние события в Венесуэле, объяснил Бре.

Некоторые журналисты уже отметили, что в отношении Владимира Путина Трамп пытается использовать стратегию «хорошего и плохого полицейского», чередуя холод и тепло в заявлениях представителей своей администрации. Всё это время за холод в виде критических и жёстких комментариев чаще всего отвечали бывший постпред США при ООН Никки Хейли, советник по нацбезопасности Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео. А вот сам президент представляет в своей стратегии тепло и предпочитает воздерживаться от острой критики даже за «вмешательство» Москвы в президентские выборы, а также периодически повторяет комплименты Путину.

Однако, как уверен эксперт, такая стратегия в отношении российского лидера может быть не самой эффективной.

«Как это уже усвоил президент Франции, когда имеешь дело с Россией, на первом месте стоят отношения силы, и только на втором месте уже идут попытки примирения. Его предшественник Франсуа Олланд пытался организовать сотрудничество с Россией, чтобы вместе бороться с ИГ* после парижских терактов 2015 года. Но президенту не удалось реализовать свои цели, поскольку он не установил на достаточном уровне отношения силы с Россией. Установление отношений силы без прямого конфликта с Россией — пожалуй, единственная открытая опция для США», — заявил Сириль Бре.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.