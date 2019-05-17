Fox News: интерес генпрокурора США к истокам «российского дела» поверг демократов в панику

Потратив годы на поиск несуществующих связей Трампа с Россией, противники президента США вдруг разлюбили расследования. И всё из-за того, что генпрокурор Уильям Барр поручил своему подчинённому расследовать истоки «российского дела», сообщает Fox News. Как отмечает телеканал, решение главы Минюста вызвало настоящую истерию в СМИ.

Более двух лет практически все в Вашингтоне предпочитали игнорировать настоящие проблемы Америки, чтобы пресса и конгресс могли жить в мире фантазий. В этом выдуманном мире за каждым столиком ресторана, на каждой вечеринке, под каждой кроватью вас поджидали русские шпионы, Россия была причиной всех бед этой страны, а обнаружение российских агентов оправдывало практически любые мыслимые злоупотребления. Можно было шпионить за американцами, делать вид, что не было никаких демократических выборов…



Теперь этот «российский» миф разоблачён как обман, коим он и является. Есть достаточно доказательств того, что ФБР начало политически мотивированное расследование под самым неубедительным предлогом. Поэтому генеральный прокурор начинает расследование, чтобы выяснить, как так вышло. И левые вдруг впали в полнейшую панику.



«Расследования — это плохо!» — уверяют нас они. Официальная позиция MSNBC такова: расследование в отношении оппозиционной политической партии — это, конечно же, честно; в шпионаже за предвыборной кампанией кандидата в президенты нет ничего плохого. А вот расследовать действия ФБР — это мафиозные замашки!



КРИС МЭТЬЮС, ведущий MSNBC: Стыдно, что наш генеральный прокурор похож на Роя Кона — он готов на всё, чтобы защитить президента, а теперь ещё и стал его киллером. Он не только обороняется, он намерен уничтожить правительство, ФБР и всё остальное, лишь бы замести следы президента!



Ага. Вот он, уровень их истерии. Но не масштаб. Внезапно истерия повсюду. За развитием событий следил Трейс Галлахер, сегодня он с нами. Здравствуйте, Трейс!



ТРЕЙС ГАЛЛАХЕР, корреспондент Fox News: Здравствуйте, Такер! Демократы прислали генеральному прокурору Биллу Барру повестку, обвинили его в неуважении к конгрессу и даже потребовали его отставки, а также намекнули на уголовное преследование. Но генпрокурора это не остановило: он поручил федеральному прокурору расследовать истоки расследования в отношении Трампа и России.



Как сообщают, федеральный прокурор из штата Коннектикут Джон Дарем уже довольно давно занимается этим делом. В прошлом Дарем также расследовал возможные злоупотребления чиновников от национальной безопасности, включая связи ФБР с криминальным авторитетом в Бостоне и жестокое обращение ЦРУ с задержанными.



Итак, на данный момент есть три расследования, цель которых, как говорят некоторые республиканцы, «докопаться до сути». И вот как отреагировал CNN.



ДЖЕФФРИ ТУБИН, аналитик CNN по юридическим вопросам: Подумайте, какое это зловещее послание кадровым сотрудникам ФБР и Минюста, не занимающимся политикой! В расследовании федерального прокурора из Коннектикута нет абсолютно никакой необходимости.



ТРЕЙС ГАЛЛАХЕР: По-видимому, чтобы противопоставить что-то трём расследованиям, MSNBC нужны были три козла отпущения. Это, естественно, президент, генеральный прокурор Барр и Fox News. Смотрите!



ВЕДУЩАЯ MSNBC: Кто использует слово «шпионаж», когда речь идёт о законном, санкционированном наблюдении в рамках контрразведывательного расследования? Не считая Шона Хэннити.



ДЖОН БРЕННАН, бывший директор ЦРУ: Конечно же, Уильям Барр. Думаю, что и Дональд Трамп.



ВЕДУЩАЯ MSNBC: Почему?



ДЖОН БРЕННАН: Думаю, они пытаются намекнуть, что имело место злоупотребление властью. Но этого не было.



ТРЕЙС ГАЛЛАХЕР: И сегодня на церемонии по случаю национального Дня памяти блюстителей порядка генпрокурор Билл Барр заметил (спикера палаты представителей конгресса США. — ИноТВ) Нэнси Пелоси, пожал ей руку и громко спросил: «Госпожа спикер, вы принесли наручники?» Пелоси улыбнулась и отметила, что, если возникнет необходимость в аресте, пристав палаты представителей тут как тут. Такер?



Невероятно. Спасибо, Трейс Галлахер! MSNBC должно быть стыдно выпускать в эфир такое!



Дата выхода в эфир 15 мая 2019 года.