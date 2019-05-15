Fox News: расследовать утку о российском сговоре доверили знатоку коррупции в ФБР

В течение двух лет утка о России всецело господствовала в Вашингтоне. По сути всё в американской политике и американском правительстве было подчинено этому. Теперь мы, наконец, возможно, выясним, как зародилась эта лживая история и как она с такой лёгкостью переросла в шпионаж за политическими врагами ФБР.

Вчера генеральный прокурор Уильям Барр назначил федерального прокурора штата Коннектикут Джона Дарема заниматься расследованием причин российского дела.

Хауи Карр — радиоведущий, который знаком с Даремом. Он с нами на связи, чтобы рассказать нам немного об этом человеке. Хауи, спасибо, что согласились поучаствовать в программе.

Какую оценку вы бы дали его темпераменту, его способностям? Подходит ли он для этой работы?

ХАУИ КАРР, радиоведущий: Я сегодня пообщался с некоторыми людьми, которые работали с ним. Такер, все заявили, что рады этому назначению. Он попал в Бостон около 20 лет назад, чтобы разобраться с двумя поколениями повальной коррупции в бостонском отделении ФБР.

Там был особенно ужасный случай, когда ФБР в 1960-х подставила четырёх парней, обвинив их в убийстве, которого те не совершали. Все знали, что они невиновны, и два федеральных прокурора в то время не сделали ничего, чтобы вызволить этих парней из тюрьмы, несмотря на то что всем было известно: они невиновны. Этими прокурорами были Роберт Мюллер и Уильям Уэлд, который сейчас выдвинул свою кандидатуру на пост президента. Знаете, он даже направил письмо в адрес государства, заявив, что этих парней нужно оставить в тюрьме, хотя, повторюсь, прекрасно известно, что они невиновны.

Когда Дарем прибыл в город, дело начало раскручиваться. Именно он после того, как эти невиновные люди провели в тюрьме более 30 лет, а двое из них были приговорены к смертной казни, обратился к судье и начал процесс по их оправданию. Всё это привело к выигранному гражданскому иску против федералов на сумму 102 миллиона долларов.

Он проделал отличную работу. Он понимает коррупцию в ФБР. Он также работал на двух генпрокуроров-демократов и занимался особыми делами, наподобие этого, и на двух генпрокуроров-республиканцев. Одним из его дел был этот случай в Бостоне, а ещё было два дела, касавшихся ЦРУ.

Думаю, большинству людей предельно ясно, что эта, как вы выразились, утка родилась в ФБР и, скорее всего, в ЦРУ. Поэтому я считаю, что он отлично подходит для этой работы. Он понимает, чему противостоит. Приехав в Бостон, он увидел, насколько коррумпированной и грязной была вся сложившаяся ситуация, поэтому он перевёл всю свою операционную базу в Вустер, который находится в 30—40 милях (от Бостона. — ИноТВ), просто чтобы иметь свободу действий в отношении города. Он очень умный человек.

То есть он, похоже, тот человек… если бы вы были коррумпированным сотрудником ФБР, то вы бы меньше всего хотели, чтобы он вами занимался. Похоже, так?

ХАУИ КАРР: Если бы я был коррумпированным сотрудником ФБР или ЦРУ, то я бы, возможно, прямо сейчас присматривал себе апартаменты в посольстве Эквадора.

Интересное выдалось бы зрелище. Боже мой. Хауи Карр, спасибо. Было крайне интересно. Спасибо.

ХАУИ КАРР: Спасибо, Такер.

Дата выхода в эфир 15 мая 2019 года.