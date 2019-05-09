Фигурант «российского дела»: спецслужбы США следили за соперниками Клинтон — не только за Трампом

Бывший советник избирательного штаба Трампа Джордж Пападопулос рассказал Fox News, что ЦРУ начало «прощупывать» его ещё тогда, когда он работал на другого кандидата-республиканца. Таким образом, слежка американских спецслужб за оппозиционными избирательными кампаниями могла быть ещё масштабнее, чем предполагалось. «Вся эта история, конечно же, не имеет никакого отношения к России», — заявляет Пападопулос.

Возможно, шпионажа было ещё больше, просто мы пока не знаем. Сегодня утром Джордж Пападопулос написал в Twitter, что слежку за ним могли начать ещё в конце 2015 года. О том, что он пережил, рассказано в его новой книге под названием «Мишень глубинного государства». Сегодня Джордж Пападопулос с нами.



Большое спасибо, что пришли, Джордж!



ДЖОРДЖ ПАПАДОПУЛОС, бывший советник избирательного штаба Трампа: Спасибо, что пригласили, Такер!



Итак, сегодня утром вы написали, что, по вашему мнению, следить за вами начали ещё до того, как вы официально стали работать с избирательным штабом Трампа. Так?



ДЖОРДЖ ПАПАДОПУЛОС: Совершенно верно. В ноябре 2015 года, в том же месяце, когда я присоединился к избирательному штабу Бена Карсона… Люди ведь забывают, что сначала я работал в штабе Карсона и только потом присоединился к штабу Трампа. Я проживал в Лондоне, и на меня вышли высокопоставленные чиновники Госдепартамента и даже лондонское ЦРУ. И они пригласили меня на встречу в американское посольство — по сути, для того чтобы прощупать меня и узнать, почему я присоединяюсь к избирательному штабу Бена Карсона и что за кампанию ведёт Бен Карсон. Пригласил меня человек по имени Дэвид Коватч, он и сейчас работает в американском посольстве в Лондоне, кажется, возглавляет там энергетический отдел.



Итак, очевидно, что к ноябрю 2015 года… Откровенно говоря, я не думаю, что следили только за избирательным штабом Трампа. По-моему, вполне вероятно, что в какой-то мере незаконное наблюдение велось за штабами многих кандидатов-республиканцев. Потому что не только Дональд Трамп соперничал с Хиллари Клинтон за пост президента…



Я понимаю, что это долгая история, но постарайтесь ответить ёмко: с какой стати наши разведывательные агентства должны интересоваться, к какой избирательной кампании вы присоединяетесь?



ДЖОРДЖ ПАПАДОПУЛОС: Знаете, я думаю, что Боб Мюллер, возможно, проговорился об очень важном факте, на который многие репортёры не обратили внимания. Речь идёт о том, что, по их утверждению, в отношении меня были получены ордеры на прослушивание и наблюдение — в связи с моими связями с правительством Израиля.



Для всех, кто смотрит эту программу, Израиль — самый большой союзник США в мире. А Боб Мюллер в своём докладе заявляет, что имело место прослушивание и, вероятно, как мне сказали, ордер FISA в отношении меня из-за моих законных связей с израильским правительством!



Итак, по-моему, вся эта история обо мне и других, конечно же, не имеет никакого отношения к России. Возможно, она имеет отношение к моим связям с другими правительствами. И меня, по сути, основательно впутали в «российскую» теорию заговора, чтобы скрыть этот факт. Иначе никак не объяснить, каким образом я оказался связан со всем этим.



Просто внесём ясность: под «другими правительствами» вы подразумеваете Израиль?



ДЖОРДЖ ПАПАДОПУЛОС: Я подразумеваю Израиль. И я цитирую самого Боба Мюллера. Очень странно, что он это признал. Я даже написал об этом сегодня в Twitter, все слова там приведены.



Итак, когда в 2015—2016 годах со мной контактировали эти агенты американской, британской и австралийской разведок, они всегда задавали мне два несопоставимых вопроса. Первый: с кем лично вы общаетесь? Второй: что у Трампа с Россией? То есть очевидно, что велось наблюдение. И я думаю, (генпрокурор США. — ИноТВ) Уильям Барр выяснит, почему эти агенты выбрали в качестве объектов меня и других людей.



Это какое-то Зазеркалье! И вы, Джордж Пападопулос, в самой его середине! Спасибо. Рад был побеседовать с вами этим вечером!



ДЖОРДЖ ПАПАДОПУЛОС: Это невероятно.



Невероятно. Спасибо.



ДЖОРДЖ ПАПАДОПУЛОС: Спасибо вам, Такер.



Дата выхода в эфир 07 мая 2019 года.