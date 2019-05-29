Роберт Мюллер на пресс-конференции по поводу своей отставки вновь заявил о вмешательстве Москвы
РОБЕРТ МЮЛЛЕР, спецпрокурор Минюста США: Озвучу несколько замечаний по поводу результатов нашей работы — но, помимо этих замечаний, подчеркну, что письменный доклад нашего отдела говорит сам за себя.
Начну с того же, с чего начинается приказ о назначении на должность — то есть, с вопроса о вмешательстве в президентские выборы 2016 года.
Как утверждает в обвинительном акте большое жюри, сотрудники российских разведслужб, входящие в кадровый состав российских вооружённых сил, совершили организованное посягательство на нашу политическую систему. В обвинительном акте также утверждается, что эти люди с применением изощрённых методов работы в киберпространстве взломали компьютеры и сети, использовавшиеся избирательным штабом Клинтон. Они похитили данные, не предназначенные для публичного доступа, а затем их опубликовали, пользуясь фальшивыми учётными записями на интернет-ресурсах, а также сотрудничая с организацией Wikileaks. Публикация этих данных была совершена так и в такие сроки, чтобы повлиять на результат наших выборов и навредить одному из кандидатов в президенты.
Одновременно, как утверждает большое жюри в другом обвинительном акте, частное российское юридическое лицо инициировало в социальных сетях операцию, в рамках которой граждане России выдавали себя за американцев, дабы оказать влияние на выборы.
В упомянутых обвинительных актах содержатся неподтверждённые утверждения, и давать комментарии по поводу вины или невиновности кого-либо из обвиняемых мы не станем: каждый обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана.
В обвинительных актах утверждается о попытках вмешаться в нашу политическую систему, и в ходе прочей деятельности в рамках составления нами доклада эти попытки были подробно описаны. В отношении этих попыток необходимо провести расследование, их необходимо тщательно изучить — и это одна из причин, по которым министерство юстиции создало наш отдел.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 29 мая 2019 года.
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