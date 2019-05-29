Роберт Мюллер на пресс-конференции по поводу своей отставки вновь заявил о вмешательстве Москвы

Специальный прокурор минюста США Роберт Мюллер, который вёл так называемое «российское дело», на специальной пресс-конференции объявил о том, что его отдел закрывается, а сам он уходит из ведомства. В ходе мероприятия, которое в прямом эфире транслировал канал CNN, Мюллер снова рассказал о российском вмешательстве в американские выборы, перечислив обвинения, выдвинутые минюстом в адрес россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к этой операции. Чиновник вместе с тем отказался давать комментарии по поводу вины обвиняемых, сославшись на презумпцию невиновности.

РОБЕРТ МЮЛЛЕР, спецпрокурор Минюста США: Озвучу несколько замечаний по поводу результатов нашей работы — но, помимо этих замечаний, подчеркну, что письменный доклад нашего отдела говорит сам за себя.

Начну с того же, с чего начинается приказ о назначении на должность — то есть, с вопроса о вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

Как утверждает в обвинительном акте большое жюри, сотрудники российских разведслужб, входящие в кадровый состав российских вооружённых сил, совершили организованное посягательство на нашу политическую систему. В обвинительном акте также утверждается, что эти люди с применением изощрённых методов работы в киберпространстве взломали компьютеры и сети, использовавшиеся избирательным штабом Клинтон. Они похитили данные, не предназначенные для публичного доступа, а затем их опубликовали, пользуясь фальшивыми учётными записями на интернет-ресурсах, а также сотрудничая с организацией Wikileaks. Публикация этих данных была совершена так и в такие сроки, чтобы повлиять на результат наших выборов и навредить одному из кандидатов в президенты.

Одновременно, как утверждает большое жюри в другом обвинительном акте, частное российское юридическое лицо инициировало в социальных сетях операцию, в рамках которой граждане России выдавали себя за американцев, дабы оказать влияние на выборы.

В упомянутых обвинительных актах содержатся неподтверждённые утверждения, и давать комментарии по поводу вины или невиновности кого-либо из обвиняемых мы не станем: каждый обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана.

В обвинительных актах утверждается о попытках вмешаться в нашу политическую систему, и в ходе прочей деятельности в рамках составления нами доклада эти попытки были подробно описаны. В отношении этих попыток необходимо провести расследование, их необходимо тщательно изучить — и это одна из причин, по которым министерство юстиции создало наш отдел.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 29 мая 2019 года.