Гингрич: в отличие от Клинтона, Трампу не за что объявлять импичмент

Если бы спецпрокурор Роберт Мюллер нашёл основания для предъявления обвинений Дональду Трампу, попытка импичмента состоялась бы, рассуждает в интервью Daily Wire бывший спикер палаты представителей конгресса США Ньют Гингрич. Политик напомнил, что Билл Клинтон был виновен в лжесвидетельстве и препятствованию правосудию, но заставить его досрочно покинуть Белый дом так и не удалось.

Многие демократы, конечно же, требуют импичмента. Не Нэнси Пелоси: она не настолько глупа. Но многие другие демократы сейчас требуют импичмента. Вы, конечно же, участвовали в попытках объявить импичмент президенту Клинтону. Интересно, в чём вы видите различие? На каких основаниях, по-вашему, было правильно объявить импичмент президенту Клинтону? Как вы сравните это с попытками провести импичмент президента Трампа?



НЬЮТ ГИНГРИЧ, бывший спикер палаты представителей конгресса США: Я всегда говорю людям, что, если оглянуться назад и прочитать доклад (независимого прокурора. — ИноТВ) Кена Старра… Что я, кстати, и сделал. Я пошёл и посмотрел его, потому что… это было очень давно. Итак, Кен Старр публикует доклад, а там утверждается, что он (Клинтон. — ИноТВ) виновен по 11 пунктам. Пять из них — препятствование правосудию. Один пункт — «виновен»; второй пункт — «виновен»…



Если бы Мюллер опубликовал доклад, в котором говорилось бы, что Трамп виновен по 11 пунктам, импичмент попытались бы провести. Вероятно, безуспешно, потому что республиканский сенат не согласился бы. Точно так же, как в случае с Клинтоном, палата представителей объявила импичмент, но сенат отказался осудить. Возможно, это и было правильное конституционное решение…



Но не будем забывать, что вина Клинтона была достаточной: он лишился лицензии на юридическую практику в Арканзасе, ему пришлось заплатить штраф. Он явно был виновен. А в случае с Трампом Мюллер говорит: «Тут нет ничего, чтобы отдать его под суд!» Довольно большая разница.



Вспоминая ту попытку импичмента и её историческое значение, многие республиканцы теперь говорят: «Нам не следовало этого делать». Вы жалеете о том, что добивались импичмента? Или вы считаете, что это был правильный ход?



НЬЮТ ГИНГРИЧ: Думаю, я был слишком напорист. Я также думаю, что и (нынешний спикер палаты представителей конгресса США. — ИноТВ) Пелоси, и (бывший спикер палаты представителей конгресса США, один из инициаторов импичмента Никсона. — ИноТВ) Тип О’Нил вели себя при импичменте правильнее, чем я. Они специально отступили на полшага назад, придав больше важности председателю юридического комитета. А я был такой крупной фигурой в тогдашней Республиканской партии, очень трудно было… Думаю, я бы поставил себе неуд.



Не знаю, как можно получить доклад, в котором говорится, что президент Соединённых Штатов… Напомню, в случае с Клинтоном это были тяжкие преступления! Меня всегда поражает то, что феминисты, которые об этом переживают… Клинтон совершил тяжкое преступление — лжесвидетельство по делу о сексуальных домогательствах… Здесь мы возвращаемся к нынешней проблеме домогательств на рабочем месте. Итак, на него подала в суд госслужащая штата Арканзас, потому что он, будучи губернатором, пытался её запугать. Казалось бы, все феминисты страны должны были прийти в бешенство. Но вместо этого они так яро защищали либерализм, что их приводило в бешенство наше серьёзное отношение к тому, насколько противозаконно вёл себя Клинтон.



Итак, когда дача ложных показаний — он ведь солгал под присягой, а не только солгал стране в телевизионном обращении — это тяжкое преступление. Тяжкое потому, что, если лжесвидетельство будет сходить людям с рук, вся законность рухнет.



Итак… Если бы вы сегодня пришли ко мне с теми же фактами, я бы повёл себя более тонко, более умело, но я бы сказал… Старр, по-моему, тоже допустил ошибку: про секс в его докладе написано много, а вот про закон — недостаточно! Если бы он отметил, в какой опасности оказываются женщины, когда работодатель может безнаказанно давать ложные показания, его аргументация была бы гораздо сильнее.



Дата выхода в эфир 26 мая 2019 года.