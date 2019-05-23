Fox News: Трамп троллит демократов, добиваясь импичмента

Если американские демократы решатся объявить президенту импичмент, Дональд Трамп может увидеть в этом свою политическую выгоду, полагает редактор Fox News Крис Стайрволт. По его мнению, глава Белого дома нарочно провоцирует своих противников в конгрессе.
ХАРРИС ФОЛКНЕР, ведущая Fox News: Итак, мой вопрос: что произошло на встрече демократов с (спикером палаты представителей конгресса США. — ИноТВ) Нэнси Пелоси, из-за чего её мнение изменилось? Она ведь действительно отошла от позиции «Подождём доказательств»!
КРИС СТАЙРВОЛТ, политический редактор Fox News:Здесь происходят две вещи. На неё оказывают давление внутри её фракции, самые громкие голоса в зале…
ХАРРИС ФОЛКНЕР: Тед Лю, Чичиллини…
КРИС СТАЙРВОЛТ:Президент троллит демократов, чтобы заставить их объявить ему импичмент. Он этого хочет. Я думаю, ему либо… Ему, по меньшей мере, нет дела до того, сделают они это или нет. Но, думаю, более вероятно, что он видит в этом политическую выгоду для себя. И он берёт их на слабо. «Слабо объявить мне импичмент? Слабо?» Он подогревает, подстрекает, подталкивает их к этому.
Это один компонент, но есть и другой. И здесь начинается самое интересное. Для Пелоси нежелание Трампа сотрудничать… Если никому не позволят приходить (в конгресс. — ИноТВ) и давать показания… Я видел вчерашние показания (министра жилищного строительства и городского развития США. — ИноТВ) Бена Карсона, так что, может быть, это хорошая политика: никому больше не следует давать показания.
ХАРРИС ФОЛКНЕР: Да уж, это Oreo*…
КРИС СТАЙРВОЛТ:Это была жесть!
МЕЛИССА ФРЭНСИС, ведущая Fox News: Можно мне вставить слово? Я бы хотела, чтобы всю эту энергию эти люди вложили в иммиграционную реформу!
Дата выхода в эфир 22 мая 2019 года.
* На слушаниях в конгрессе министр жилищного строительства и городского развития США Бен Карсон принял аббревиатуру REO (real estate owned) за название печенья Oreo (прим. ИноТВ).
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