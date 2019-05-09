Пелоси: попытка импичмента лишь сыграет Трампу на руку

Демократам не стоит пытаться осуществить импичмент Дональда Трампа, поскольку эта попытка будет президенту на пользу, пишет The Huffington Post, ссылаясь на заявление спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Пелоси считает, что попытка импичмента позволит Трампу консолидировать его сторонников.
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси предупредила о том, что Трамп может спровоцировать демократов на попытку импичмента, пишет The Huffington Post. Пелоси считает, что такой шаг будет только на руку президенту.
Пелоси заявила: «Трамп подстрекает нас к импичменту. Каждый день он дразнит нас, потому что знает: это посеет раздор в стране. Но ему всё равно — он хочет консолидировать своих избирателей».
Издание напоминает, что спикер и ранее высказывалась против импичмента, говоря, что Трамп «этого не стоит» и подобное действие может разделить страну.
Однако не все демократы разделяют точку зрения Пелоси, отмечает The Huffington Post: в минувший вторник сенатор-демократ Элизабет Уоррен призвала конгресс начать процедуру импичмента. По мнению Уоррен, доклад Роберта Мюллера является достаточным основанием для такого шага. Впрочем, лидер сенатского большинства Митч Макконнелл констатировал, что любые вопросы по поводу «сговора» Дональда Трампа с Россией обсуждаться не будут.
«Мы не можем осуществить импичмент Трампа по политическим причинам, и в то же время мы не можем не осуществить его импичмент по политическим причинам. Поэтому необходимо смотреть на то, что скажут факты», — приводит издание слова Пелоси.
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