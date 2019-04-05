Das Erste: конгресс США пошёл наперекор Трампу, не поддержав Саудовскую Аравию

Обе палаты конгресса США требуют прекратить поддержку Саудовской Аравии в войне с Йеменом, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste. Это решение направлено против Дональда Трампа, который всегда поддерживает королевский дом саудовцев. Группа демократов и республиканцев надеется убедить президента, но пока более вероятно, что он наложит вето на резолюцию конгресса.

Конгресс США требует положить конец американскому участию в войне в Йемене, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste. Обе палаты высказались за то, чтобы лишить Саудовскую Аравию поддержки США, и тем самым выступили против президента Дональда Трампа, подчёркивает издание.

Как сообщается в статье, американский конгресс пытается ограничить власть президента Трампа. Палата представителей в Вашингтоне вслед за сенатом приняла решение о том, что США должны прекратить помощь Саудовской Аравии в войне с Йеменом. В соответствии с принятой резолюцией вооружённые силы США должны отойти от участия в военных операциях в регионе в ближайшие 30 дней.

Уже в ноябре США прекратили осуществлять заправку саудовских самолётов для миссий в воздухе, напоминает немецкий телеканал. Демократы указывают на катастрофическую гуманитарную ситуацию, к которой привела война в Йемене.

В то же время решение об уходе из региона — это ещё и целенаправленная критика в адрес Трампа. Президент постоянно защищает королевский дом Саудовской Аравии. Так было, например, после убийства саудовского журналиста Хашукджи, предположительно совершённого в посольстве страны в Стамбуле. Хашукджи жил в изгнании в США, отмечает Das Erste.

В попытке убедить Трампа одобрить резолюцию конгресса группа демократов и республиканцев попросила президента о встрече в Белом доме, однако пока более вероятен вариант, при котором Дональд Трамп наложит вето на решение конгресса, сообщает немецкий телеканал.