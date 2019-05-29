Fox News: бывший советник Обамы предсказал победу Трампа на выборах-2020

Инфляция, ВВП и фактор пребывания в должности — эти три фактора должны обеспечить Трампу переизбрание в 2020 году, сообщает Fox News со ссылкой на прогноз финансиста Стивена Раттнера. По мнению Раттнера, на предстоящих выборах Трамп может набрать 56% голосов, если только его личные качества не оттолкнут избирателей.
Стив Раттнер, служивший экономическим советником при президенте Обаме, опубликовал в The New York Times статью, в которой рассматривает три фактора и говорит, что по всем сценариям победит Трамп. Согласно так называемой модели Фэйра, самые точные прогнозы строятся на основе ВВП, инфляции и фактора пребывания в должности.
Эта модель предсказала две победы президента Обамы — в 2008-м и 2012 году, поразительно точно угадав цифры, с погрешностью всего в несколько десятых процента.
Но посмотрите на 2016 год. Эта модель была одним из редких исключений. По её прогнозам, Трамп, тогда ещё кандидат, должен был победить на выборах с 54 процентами голосов. Он победил, но набрал всего около 49 процентов.
В 2020 году он (Раттнер. — ИноТВ) прочит ему 56 процентов, но отмечает, что неоднозначная личность президента может снова понизить этот показатель, что, предположительно, и произошло в прошлый раз. То есть эффект от сильной экономики может быть немного слабее.
Как сообщает The New York Times, схожий прогноз озвучил известный экономист Марк Занди: все 12 его моделей предсказывают победу Трампа. Такой же итог предвидит Дональд Ласкин, изучающий коллегию выборщиков.
Напомню, в 2016 году, когда Трамп говорил, что может возродить экономику, президент Обама высказывался об этом скептично.
БАРАК ОБАМА, бывший президент США:Как именно вы это сделаете? Что вы будете делать? У вас есть какая-то волшебная палочка? И ответ обычно… Ответа у вас нет.
А вот какую тактику теперь использует лидер предвыборной гонки Джо Байден.
ДЖО БАЙДЕН, бывший вице-президент США:Я знаю, президент Трамп любит говорить, что состояние экономики, экономический рост и низкий уровень безработицы — это его заслуга. Но посмотрим на факты, а не на «альтернативные факты»! Президент Трамп унаследовал экономику у администрации Обамы и Байдена. Ему её передали. Впрочем, ему всю жизнь всё доставалось по наследству!
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