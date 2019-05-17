Fox News: «худший мэр в истории» претендует на должность президента США

Кандидатов в президенты от Демократической партии становится всё больше: в предвыборную гонку вступил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, сообщает Fox News. По данным опроса, его кандидатуру не поддерживают даже нью-йоркские демократы. Остальной Америке ещё только предстоит распробовать некомпетентность де Блазио, отмечает телеведущий Грег Гатфелд.

Это официально: 23-головый чёртик в табакерке отрастил себе новую голову — и какую пустую!



БИЛЛ ДЕ БЛАЗИО, мэр Нью-Йорка: В этом мире, в этой стране денег более чем достаточно, просто они не в тех руках!



ДЖОРДЖ СТЕФАНОПУЛОС, главный политический корреспондент ABC News: Как показал опрос, проведённый Квиннипэкским университетом, 76 процентов избирателей Нью-Йорка, 73 процента нью-йоркских демократов говорят, что вам не следует баллотироваться.



БИЛЛ ДЕ БЛАЗИО: По-настоящему важный опрос — это выборы. Итак, жители Нью-Йорка дважды заявляли, что хотят видеть меня своим лидером… Я называю его (Трампа. — ИноТВ) Мошенником Доном. Каждый житель Нью-Йорка знает, что это аферист. Мы знаем его приёмы, его тактику. Я знаю, как ему противостоять. Я наблюдал за ним десятки лет!



О Боже! Один из самых некомпетентных мэров в истории человечества решил придать своей некомпетентности общенациональное значение, обещая украсть у вас деньги и перераспределить их! Но если в вашем городе вас ненавидит буквально каждый, наверное, лучше выставить свою кандидатуру на пост президента, чем ждать, пока вас выставят из города! Этот парень никому не нравится — и вот доказательства.



КРИКИ: Худший мэр в истории! Худший мэр в истории! Лжец! Лжец! Не можешь управлять городом — не можешь управлять страной! Не можешь управлять городом — не можешь управлять страной!



Полицейские, предприниматели, таксисты и водители Uber — все они его ненавидят. Презирают его больше, чем (Энтони. — ИноТВ) Винера. На самом деле он такой же Винер, только про него не шутят. Другими словами, он — ничто.



Бездомность достигла рекордной отметки. 133 тысячи человек хотя бы раз ночевали в приюте. Это на 61 процент больше, чем в 2002 году. Но Билл не может этого увидеть. Ведь каждый день, когда этот радетель за климат ездит в бруклинский спортзал в сопровождении колонны автомобилей, его тонированные стёкла подняты.



А куда тем временем уходит солидная доля вашей зарплаты? В руки его жены, тратящей сотни миллионов на программу для психически больных. Никаких результатов не видно, разве что психически больных стало больше. Может быть, в этом-то весь смысл?



Он — власть в худшем своём проявлении. Принуждение в сочетании с кумовством. И его постоянно выручают взрослые, над которыми он насмехается. Я говорю о полицейских, которые продолжают заботиться о безопасности города, чтобы Билл мог заняться разрушением чего-нибудь ещё.



Он пользуется их трудами. И трудами своих предшественников. Джулиани и Блумберг способствовали восстановлению города, и город достаточно силён, чтобы выдерживать это неуклюжее шатание. На самом деле он (де Блазио. — ИноТВ) играет в казино чужими фишками! И его переизбрали. Почему? Никто не пошёл голосовать. Зачем, если всем заправляет одна партия?



Но Америка — другое дело. Как только де Блазио распробуют, всю нацию стошнит! Ищите укрытие!



Дата выхода в эфир 16 мая 2019 года.