Fox News: эксцентричный мэр Нью-Йорка хочет баллотироваться в президенты США

В американской президентской гонке может появиться ещё один участник — мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, сообщает Fox News. Как отмечает телеканал, де Блазио известен своими необычными и дорогостоящими привычками, а также тем, что фактически разрешил справлять малую нужду на улицах Нью-Йорка.

Мэр города Нью-Йорка Билл де Блазио — общепризнанный клоун. Он ложится поспать в ратуше, пользуется полицейскими вертолётами, чтобы избежать пробок, всюду опаздывает, а над особняком Грэйси (официальная резиденция мэров Нью-Йорка. — ИноТВ) колышется дым от марихуаны. Несмотря на всё это, он планирует баллотироваться в президенты.



Сет Бэррон освещает его деятельность для City Journal, и сегодня он с нами. Сет, что за человек этот Билл де Блазио, который теперь метит в президенты?



СЕТ БЭРРОН, помощник редактора City Journal: Ну, сейчас он держит нас всех в неведении: будет он баллотироваться или нет? Он говорит, что… Считается, что именно на этой неделе он сделает соответствующее объявление.



Билл де Блазио — мэр, последовательно побеждавший благодаря очень низкой явке избирателей, основной движущей силой были профсоюзы работников госучреждений и профессиональный некоммерческий класс, получающий деньги, главным образом, из городского бюджета. Он увеличил городские расходы на 20 миллиардов долларов в год — с 72 до 92 миллиардов долларов в этом году. Большую часть денег выделяет фондовая биржа, ненавистная ему Уолл-стрит.



Новое высказывание Билла де Блазио, его девиз: «Денег в этой стране предостаточно, просто они не в тех руках». Но, думаю, мы знаем, в чьих именно.



Это ведь Билл де Блазио стоял за решением отменить в Нью-Йорке уголовную ответственность за публичное мочеиспускание?



СЕТ БЭРРОН: Да, так и есть. Отмена уголовной ответственности за публичное мочеиспускание, за безбилетный проезд и за курение марихуаны — всё это поспособствовало ухудшению, скажем так, общественного порядка. У нас тут пока не совсем Сан-Франциско, где фекалиями покрыт каждый тротуар, но скоро может дойти и до этого. Метро очень загажено.



Вот один факт, который вы не сочли нужным упомянуть: каждое утро, примерно в 10 часов, когда большинство жителей Нью-Йорка вовсю работает за офисным столом, де Блазио в сопровождении вооружённой автоколонны ездит в спортзал, 11 миль туда, 11 миль обратно. Де Блазио любит посетить спортзал, а потом скушать круассан в любимом кафе. И — позвольте мне добавить эту деталь — он говорит, что делает всё это, чтобы не запереться в своём политическом мирке, а быть с простыми людьми. Это его связь с народом.



Если Билл де Блазио будет баллотироваться — а мы здесь, конечно же, за него болеем, — надеюсь, вы, Сет Бэррон, будете нашим корреспондентом по делам де Блазио!



СЕТ БЭРРОН: Я тоже надеюсь!



Ха-ха-ха! Будьте так любезны! Спасибо! Рад был вас видеть!



Дата выхода в эфир 06 мая 2019 года.